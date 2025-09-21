La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este domingo 21 septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este domingo
Corresponden al domingo 21 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
21 de septiembre 2025 · 08:38hs
• 8 a 10 en la zona de: La Rioja, Eva Perón, 25 de Mayo y San Luis
• 10 a 12 en la zona de:
- San Jerónimo, entre Suipacha y Junín
- Junín, entre 9 de Julio y San Martín
