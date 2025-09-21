Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este domingo

Corresponden al domingo 21 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

21 de septiembre 2025 · 08:38hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este domingo 21 septiembre en SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: La Rioja, Eva Perón, 25 de Mayo y San Luis

• 10 a 12 en la zona de:

- San Jerónimo, entre Suipacha y Junín

- Junín, entre 9 de Julio y San Martín

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

