La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, reemplazo de transformador, retiro de línea y reemplazo de elementos de maniobra mantenimiento y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este fin de semana
Corresponden al sábado 13 y domingo 14 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
13 de septiembre 2025 · 08:13hs
Sábado 13
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de:
-Suipacha, Santiago del Estero, 4 de Enero y 9 de Julio
- Callejón Aguirre, Chaco, Azopardo y Aguado
- La Pampa, Bayo, Bernardo de Irigoyen y Doldán
SANTO TOMÉ
• 8 a 12 en la zona de : Avellaneda, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo
SAUCE VIEJO
• 8 a 12 en la zona de: Curupíes, Sauces, Pensamientos y Estrella Federal (Jorge Newbery)
Domingo 14
SANTA FE
• 10 a 12 en la zona de: Lavisse, Cassanello, vías del Tren Urbano y 9 de Julio
SANTO TOMÉ
• 8.30 a 11.30 en la zona de: RN11, Roverano, calle 8 y calle 21
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso