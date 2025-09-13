Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este fin de semana

Corresponden al sábado 13 y domingo 14 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

13 de septiembre 2025 · 08:13hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, reemplazo de transformador, retiro de línea y reemplazo de elementos de maniobra mantenimiento y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en SANTO TOMÉ

Sábado 13

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

-Suipacha, Santiago del Estero, 4 de Enero y 9 de Julio

- Callejón Aguirre, Chaco, Azopardo y Aguado

- La Pampa, Bayo, Bernardo de Irigoyen y Doldán

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de : Avellaneda, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo

SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona de: Curupíes, Sauces, Pensamientos y Estrella Federal (Jorge Newbery)

Domingo 14

SANTA FE

• 10 a 12 en la zona de: Lavisse, Cassanello, vías del Tren Urbano y 9 de Julio

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 11.30 en la zona de: RN11, Roverano, calle 8 y calle 21

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santo Tomé Santa Fe Sauce Viejo
