Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 8 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

8 de septiembre 2025 · 07:20hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este lunes 8 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: avenida Peñaloza, Facundo Zuviria, Estanislao Zeballos y J.M. Zuviria

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Empresa Provincial de la Energía
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Lo último

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Último Momento
Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Ovación
Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Gan victoria de República ante Alma en el Clausura Femenino

Gan victoria de República ante Alma en el Clausura Femenino

Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza festejaron en el Promocional

Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza festejaron en el Promocional

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná