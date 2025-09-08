La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este lunes 8 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 8 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
8 de septiembre 2025 · 07:20hs
• 8 a 12 en la zona de: avenida Peñaloza, Facundo Zuviria, Estanislao Zeballos y J.M. Zuviria
