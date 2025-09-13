Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe Este sábado desde las 15.30, Colón será local ante Unión por una de las semifinales de la Copa Santa Fe. El cotejo se disputará a puertas cerradas Por Ovación 13 de septiembre 2025 · 10:54hs

Prensa Unión Colón y Unión se enfrentarán en las semifinales de la Copa Santa Fe.

Colón y Unión se volverán a ver las caras. Pero en esta ocasión, será en el marco de las semifinales de la Copa Santa Fe y el cotejo se jugará a puertas cerradas.

Colón y Unión se miden por las semifinales El encuentro se disputará en el estadio Brigadier López y comenzará a las 15 Contará con el arbitraje de Franco Campos y sus asistentes serán: Claudio Chapela, Felipe Monserrat e Ignacio González.

El partido será televisado por RTS Medios y en caso de igualdad en los 90' se definirá en la tanda de penales. El ganador de este partido, se enfrentará con el ganador de la serie entre Centenario de San José de la Esquina y 9 de Julio de Rafaela. Probables formaciones Colón: Juan Berassi; Gastón Galván, Lucas Picech, Genaro Braulio, Facundo Martínez; Máximo Johnston, Bautista Maillier, Abel Galbán, Kevin Colli; Luca Campagnaro e Iván Ojeda. DT: Martín Minella. Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Misael Aguirre, Lucas Cacciabue, Mateo Peresutti, Santiago Grella; Ricardo Solbes y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.