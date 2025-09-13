Pellegrini: “Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para  generar más empleo”  

El candidato a diputado de la Libertad Avanza recorrió el sur productivo de la provincia de Santa Fe y aseguró: “El kirchenrismo propone un país inviable, solo se ocupa de romper el equilibrio fiscal y generar más inflación”.

El vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe y primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini, recorrió las localidades de Firmat, El Ortondo y Venado Tuerto. “Vamos a avanzar hacia una reformar laboral que nos permita defender a las empresas y crear más y mejores puestos de trabajo para los santafesinos”, aseguró.

El dirigente libertario sostuvo que el país necesita reformas profundas y urgentes: “No solo la reforma laboral es indispensable, también hay que discutir el sistema previsional. Hoy necesitamos cuatro trabajadores registrados para sostener una jubilación digna, y la realidad marca que apenas hay 1,4. Así es imposible sostenerlo”, advirtió.

Pellegrini apuntó, además, a la inflación como el principal enemigo de los sectores más vulnerables: “No es que con el cambio de gobierno empezó todo.

Esta crisis viene de arrastre. Pero lo primero que hay que hacer es limitar la inflación, porque lo que más perjudica a los que menos tienen es justamente la inflación. El presidente Milei está llevado adelante las reformas que Argentina necesita, para eso hacen faltan más legisladores libertarios en el Congreso. Un Congreso que hoy está cooptado por el kirchnerismo, y cuyo único objetivo es romper el equilibrio del fiscal que alcanzó el Gobierno de Javier Milei”, concluyó.

En su agenda de recorridas, Pellegrini incluyo encuentros con la Cooperativa Agropecuaria Unificada de El Ortondo y una vistita a comerciantes locales. Además de recorridas por el Parque Industrial de Venado Tuerto.