Argentina ya tiene el plantel definido para el Mundial de Filipinas

El equipo nacional que dirige Marcelo Méndez dio a conocer a los nombres del plantel que disputarán la cita en continente asiático antes del debut ante Filipinas de este sábado

13 de septiembre 2025 · 10:11hs
Una marca sin precedentes. El santafesino Luciano De Cecco romperá un récord histórico con su presencia en el plantel argentino.

Argentina ya se encuentra en Manila para lo que será la disputa del Mundial y donde este sábado, desde las 23.30 (hora argentina), frente a Finlandia por el Grupo C. Méndez y el staff técnico hizo el último "corte" y decidió que el central misionero Gustavo Maciel fuera del equipo nacional. Por su parte, Luciano De Cecco quedará en la historia de los Mundiales de vóley y si disputa el choque ante los europeos será el primero en su historia en sumar 6 mundiales en la historia del vóley.

Argentina debuta en el Mundial de vóley

Luego de la gira por Polonia y de unos días de trabajo en Filipinas, Marcelo Méndez definió la lista de 14 jugadores para disputar el Mundial desde este sábado 13 de septiembre.

Finalmente, Argentina afrontará esta competencia con 3 armadores, 2 opuestos, 3 centrales, 5 puntas y 1 líbero. El jugador que quedó desafectado luego de esta etapa de entrenamientos es el central Gustavo Maciel.

La Selección enfrentará en primera ronda a Finlandia, Corea y Francia, respectivamente, y los dos mejores del grupo avanzarán a la siguiente fase. El Mundial será transmitido por DirecTV Sports y el canal de streaming de Volleyball World.

El plantel de la selección nacional

-Armadores

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Matías Giraudo

-Opuestos

Pablo Kukartsev

Germán Gómez

-Centrales

Agustín Loser

Nicolás Zerba

Joaquín Gallego

-Puntas

Luciano Palonsky

Luciano Vicentín

Jan Martínez

Manuel Armoa

Ignacio Luengas

-Líbero

Santiago Danani

