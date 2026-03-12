Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 12 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

12 de marzo 2026 · 06:50hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, reemplazo de conductores, cambio de cuchillas, mantenimiento, reemplazo de postes o columnas, retiro de línea, reemplazo de poste, reemplazo de elementos de maniobra, reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este jueves 12 de marzo en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- Cassanello, avenida Facundo Zuviria, Gorostiaga y 4 de Enero

- Estanislao Zeballos, J.P. López, Estrada y Lamadrid

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Pavón, Beruti, Dorrego y Antonia Godoy

• 9 a 11 en la zona de:

- avenida Peñaloza, Obispo Boneo, Vieytes y San José

- avenida Blas Parera, Callejón Funes, Callejón Aguirre, Larguía

• 10.30 a 11.30 en la zona de: Distrito Alto Verde, completo

• 12 a 13 en la zona de:

- Azcuénaga, San Jerónimo y Pasaje Rodríguez

- Alberdi, Candioti, Calchines y Ituzaingó

- Los Mepenes, Los Eucaliptus, Los Talas y Las Madreselvas (Colastine)

• 12 a 14 en la zona de: Camino Viejo a Esperanza entre Monseñor Rodríguez y Chubut (Incluye Los Molinos)

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: San Martín, Chile, Martín Zapata y Saavedra

