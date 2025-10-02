Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 2 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

2 de octubre 2025 · 07:10hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este jueves 2 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- Florencio Fernández, Berutti, Blas Parera y Pasaje Santa Fe

- Teniente Loza, Misiones, Menchaca y Ponce de León

• 9 a 12 en la zona de: Pedro de Vega, Huergo, Las Heras y República de Siria

• 9 a 13 en la zona de:

- Uruguay, Arlt, San José y Lamadrid

- Las Gravielas, Los Fresnos, RP 1 y terraplén Este (Colastiné Norte)

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 12.30 en la zona de: avenida 7 de marzo, Juan de Garay, Iriondo y Mitre

• 9 a 10 en la zona de:

- Candioti, Hernandarias, Iriondo y General López

- La Rioja, Juan de Garay, Salta y Mitre

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Candioti y Cervera

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: calle 10, RP1, calle 19,5 hasta calle 20

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo Arroyo Leyes
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este domingo

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Último Momento
Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: No les estamos dando dinero

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Ovación
Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario