Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 2 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este jueves 2 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

• 8 a 12 en la zona de:

- Florencio Fernández, Berutti, Blas Parera y Pasaje Santa Fe

- Teniente Loza, Misiones, Menchaca y Ponce de León

• 9 a 12 en la zona de: Pedro de Vega, Huergo, Las Heras y República de Siria

• 9 a 13 en la zona de:

- Uruguay, Arlt, San José y Lamadrid

- Las Gravielas, Los Fresnos, RP 1 y terraplén Este (Colastiné Norte)

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 12.30 en la zona de: avenida 7 de marzo, Juan de Garay, Iriondo y Mitre

• 9 a 10 en la zona de:

- Candioti, Hernandarias, Iriondo y General López

- La Rioja, Juan de Garay, Salta y Mitre

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Candioti y Cervera

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: calle 10, RP1, calle 19,5 hasta calle 20

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso