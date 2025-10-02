La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este jueves 2 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 2 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de:
- Florencio Fernández, Berutti, Blas Parera y Pasaje Santa Fe
- Teniente Loza, Misiones, Menchaca y Ponce de León
• 9 a 12 en la zona de: Pedro de Vega, Huergo, Las Heras y República de Siria
• 9 a 13 en la zona de:
- Uruguay, Arlt, San José y Lamadrid
- Las Gravielas, Los Fresnos, RP 1 y terraplén Este (Colastiné Norte)
SANTO TOMÉ
• 8.30 a 12.30 en la zona de: avenida 7 de marzo, Juan de Garay, Iriondo y Mitre
• 9 a 10 en la zona de:
- Candioti, Hernandarias, Iriondo y General López
- La Rioja, Juan de Garay, Salta y Mitre
SAUCE VIEJO
• 9.30 a 11.30 en la zona de: Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Candioti y Cervera
ARROYO LEYES
• 9 a 12 en la zona de: calle 10, RP1, calle 19,5 hasta calle 20
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
