Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: Novedades importantes en la lista de los jugadores convocados

El plantel de Colón estará viajando este viernes en horas de la mañana a Buenos Aires. Y en la lista de viajeron se suma una sorpresa y habrá una baja

Ovación

Por Ovación

11 de junio 2026 · 14:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón viajará este viernes rumbo a Buenos Aires para jugar ante Defensores de Belgrano.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón viajará este viernes rumbo a Buenos Aires para jugar ante Defensores de Belgrano.

Colón visitará el sábado a Defensores de Belgrano con la obligación de ganar. Luego de cuatro empates al hilo, el Sabalero debe cortar esa racha para seguir peleando arriba.

Altas y bajas en la lista de convocados

Y luego de lo que fue la práctica de este jueves, surgieron novedades en torno a la lista de convocados. En donde habrá una sorpresa y también una baja.

La primera de ellas tiene que ver con la presencia del delantero Jerónimo Bousi, centrodelantero categoría 2007 que hace un año está en la institución rojinegra y que juega en el equipo de Reserva.

LEER MÁS: Colón ajusta piezas para un examen clave ante Defensores de Belgrano

Esta convocatoria tiene que ver con que Ezequiel Medrán no tiene en cuenta a Facundo Castro, quien entrena apartado del plantel y tampoco viene utilizando a Lucas Cano.

Por su parte, el futbolista que no formará parte de los convocados es Matías Godoy, quien no pudo finalizar la práctica debido a una sobrecarga muscular y es por eso que será preservado.

Colón convocados lista
Noticias relacionadas
entre sequias y apuestas fallidas: el drama ofensivo de colon post descenso

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

Colón y la obligación por cortar una racha que lleva más de un año.

Colón y la inmejorable chance de cortar una racha negativa que lleva más de un año

Carlos Fernando Valenzuela es una de las tantas opciones que maneja la dirigencia de Colón.

Colón se mueve en el mercado de pases y surgen varias opciones en ataque

Franco García vuelve a estar en el radar de Colón.

En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

Lo último

Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

Santa Fe busca tener voz en la licitación del Belgrano Cargas: pide una mesa federal y prioridad para terminar el Circunvalar

Santa Fe busca tener voz en la licitación del Belgrano Cargas: pide una mesa federal y prioridad para terminar el Circunvalar

Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

Último Momento
Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

Santa Fe busca tener voz en la licitación del Belgrano Cargas: pide una mesa federal y prioridad para terminar el Circunvalar

Santa Fe busca tener voz en la licitación del Belgrano Cargas: pide una mesa federal y prioridad para terminar el Circunvalar

Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

Colón sale al mercado, pero Alonso baja la espuma: Hay que ser inteligentes

Colón sale al mercado, pero Alonso baja la espuma: "Hay que ser inteligentes"

Colón: Novedades importantes en la lista de los jugadores convocados

Colón: Novedades importantes en la lista de los jugadores convocados

Ovación
[EN VIVO] La gran fiesta del fútbol comienza en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México

[EN VIVO] La gran fiesta del fútbol comienza en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México

Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

Shakira hizo su estreno en la ceremonia inaugural en el Mundial

Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Corea del Sur y República Checa, con la ilusión de arrancar con el pie derecho

Corea del Sur y República Checa, con la ilusión de arrancar con el pie derecho

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo