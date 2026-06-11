Colón: Novedades importantes en la lista de los jugadores convocados

El plantel de Colón estará viajando este viernes en horas de la mañana a Buenos Aires. Y en la lista de viajeron se suma una sorpresa y habrá una baja

Colón viajará este viernes rumbo a Buenos Aires para jugar ante Defensores de Belgrano.

Colón visitará el sábado a Defensores de Belgrano con la obligación de ganar. Luego de cuatro empates al hilo, el Sabalero debe cortar esa racha para seguir peleando arriba.

Y luego de lo que fue la práctica de este jueves, surgieron novedades en torno a la lista de convocados. En donde habrá una sorpresa y también una baja.

La primera de ellas tiene que ver con la presencia del delantero Jerónimo Bousi, centrodelantero categoría 2007 que hace un año está en la institución rojinegra y que juega en el equipo de Reserva.

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Esta convocatoria tiene que ver con que Ezequiel Medrán no tiene en cuenta a Facundo Castro, quien entrena apartado del plantel y tampoco viene utilizando a Lucas Cano.

Por su parte, el futbolista que no formará parte de los convocados es Matías Godoy, quien no pudo finalizar la práctica debido a una sobrecarga muscular y es por eso que será preservado.