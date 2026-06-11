Colón sale al mercado, pero Alonso baja la espuma: "Hay que ser inteligentes"

El presidente de Colón pidió serenidad en medio del momento futbolístico del equipo, respaldó el trabajo de Ezequiel Medrán y dejó definiciones contundentes sobre el mercado de pases.

Mientras Colón transita una etapa de incertidumbre deportiva tras una serie de empates que lo alejaron de la cima de la Zona A de la Primera Nacional, el presidente José Alonso salió a ponerle voz al presente sabalero y a los desafíos que se vienen en el mercado de pases.

Luego del reconocimiento realizado a Luis Miguel Rodríguez en el marco de la organización de su partido despedida, el máximo dirigente rojinegro analizó el momento que atraviesa la institución, valoró el respaldo de los hinchas y adelantó cuáles serán las prioridades para reforzar el plantel de Ezequiel Medrán.

"Entiendo la ansiedad de la gente"

Alonso reconoció el malestar que se percibió en el último partido disputado en Santa Fe, donde hubo silbidos y reprobación desde las tribunas, aunque pidió analizar el contexto general.

"Entiendo a la gente y le agradezco el acompañamiento que ha tenido durante estos meses. Nos ayudaron desde todos los sentidos, no solamente con el aliento, sino también económicamente", señaló.

Sin embargo, remarcó que la situación actual también está condicionada por los dos años difíciles que viene atravesando el club.

Colón salida Ciudad Bolívar UNO Santa Fe | José Busiemi

"Hay ansiedad porque venimos de dos años complicados. Todos queremos volver a Primera División, pero también hay que entender que estamos siguiendo un camino económico largo después de un momento muy gris", explicó.

Para Alonso, la diferencia entre el presente y una realidad mucho más favorable pasó por detalles mínimos dentro de la cancha.

"Yo hago una conclusión simple: a Colón se le han negado goles que tenían que haber entrado. Si uno de esos goles entraba, estaríamos hablando de otra cosa. Así es el fútbol. Una pelota que entraba el domingo y hoy quizás todos estaríamos felices hablando de una victoria", sostuvo.

El análisis del equipo de Medrán en Colón

El presidente también respaldó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán y consideró que el equipo ha merecido sumar más puntos de los que tiene actualmente.

"Estamos a tres minutos de estar hablando de otra realidad. Perdieron puntos rivales directos y nosotros seguimos ahí. Lo que tiene que hacer un dirigente es serenarse para tomar decisiones inteligentes", afirmó.

Incluso consideró que Colón cuenta con uno de los planteles de mayor jerarquía dentro de la categoría.

"Creo que Colón, dentro de la Primera Nacional, es uno de los equipos que más sobresale en cuanto a calidad de jugadores. Nos faltan esas pequeñas cosas que no nos permitieron ganar cuatro o cinco puntos que hoy nos tendrían más arriba", remarcó.

Los puestos que busca reforzar Colón

De cara al mercado de pases, Alonso confirmó que la principal preocupación está enfocada en la generación ofensiva y, especialmente, en la definición.

"Cuando uno analiza un plantel, ve dónde necesita reforzarse. Nosotros entendemos que en la parte ofensiva necesitamos más definición y quizás más movilidad en la zona central del ataque", explicó.

Medrán.jpg Prensa Colón

También destacó que el mediocampo aparece bien cubierto. "Tenemos mucha contención, incluso diría demasiadas opciones en esa función. También contamos con jugadores creativos y extremos. Hay que ver cómo potenciamos algunos sectores y después definir qué incorporaciones necesitamos", agregó.

Las declaraciones del dirigente coinciden con la búsqueda que ya inició Colón en el mercado, donde comenzaron a aparecer nombres como Bruno Nasta, Franco García, Nicolás Benegas y Carlos Valenzuela.

Un mensaje para los hinchas

Alonso también aprovechó para bajar expectativas respecto a nombres de gran repercusión que surgieron en los últimos días.

Sin mencionar negociaciones concretas, fue terminante cuando se le consultó por eventuales regresos de figuras como Lucas Alario, Facundo Farías o Rodrigo Aliendro.

LEER MÁS: La gran deuda del Colón post descenso: el uno por uno de los goleadores

"No estamos en condiciones de pagar esos salarios. Estamos hablando de jugadores que cobran entre 100 y 150 millones de pesos por mes. Hay planteles enteros de la categoría que cuestan menos que eso", aseguró.

Y cerró con una reflexión que resume la postura de la actual conducción: "No siempre se trata de nombres. Hay que ser inteligentes, encontrar jugadores talentosos que encajen en los lugares donde necesitamos mejorar y que estén al alcance de las posibilidades del club".