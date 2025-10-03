Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al viernes 3 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento de subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este viernes 3 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

• 8 a 12 en la zona de: Teniente Loza, Misiones, Ponce de León y Diagonal Obligado

• 9 a 13 en la zona de: Mepenes, Las Madreselvas, Los Alisos y Las Biznagas (Colastiné Norte)

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: avenida México, Arenales, Uruguay y Díaz Colodrero

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Uriburu, Avellaneda, avenida General López y Julio A. Roca

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: Calle 32, Calle 42, RP 1 y Calle 5A

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

