La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este domingo 9 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este domingo
Corresponden al domingo 9 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
9 de noviembre 2025 · 08:36hs
• 7 a 12 en la zona de: Mendoza, Salta, Arenales y Circunvalación Oeste
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
