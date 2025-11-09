Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este domingo

Corresponden al domingo 9 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

9 de noviembre 2025 · 08:36hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este domingo 9 de noviembre en SANTA FE

• 7 a 12 en la zona de: Mendoza, Salta, Arenales y Circunvalación Oeste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

La EPE advierte sobre posibles intentos de estafa a usuarios de Santa Fe

La EPE advierte sobre posibles intentos de estafa a usuarios de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: "Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río"

Último Momento
Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: "Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río"

Cortes programados por EPE para este domingo

Cortes programados por EPE para este domingo

Morón se impuso a Deportivo Madryn en la ida de las semifinales del Reducido

Morón se impuso a Deportivo Madryn en la ida de las semifinales del Reducido

Ovación
Pittón, tras la clasificación de Unión: Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Vargas, ambicioso en Unión: Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más

Vargas, ambicioso en Unión: "Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más"

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos