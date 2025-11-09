Cortes programados por EPE para este domingo

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Vargas, ambicioso en Unión: "Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más"

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas