Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 6 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este jueves 6 de noviembre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 7.30 a 9.30 en la zona de: avenida General López. San Juan, Uruguay y avenida Mar Argentino

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: RP1 hacia el este y al oeste, entre Bonsembiante y calle 10

ARROYO LEYES

• 13 a 16 en la zona de: RP1 hacia el oeste, entre calle 22 y avenida de los Eucaliptus

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

