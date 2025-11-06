Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 6 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes

6 de noviembre 2025 · 07:14hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 6 de noviembre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de: avenida General López. San Juan, Uruguay y avenida Mar Argentino

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: RP1 hacia el este y al oeste, entre Bonsembiante y calle 10

ARROYO LEYES

• 13 a 16 en la zona de: RP1 hacia el oeste, entre calle 22 y avenida de los Eucaliptus

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón Arroyo Leyes
