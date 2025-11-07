Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 7 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

7 de noviembre 2025 · 07:01hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, despeje de electroductos, mantenimiento y reformas en subestación, interrumpirá el servicio este viernes 7 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7.30 a 12.30 en la zona de: Hipólito Irigoyen, Eva Perón, 1° de Mayo y Urquiza

• 9 a 13 en la zona de: Alto Verde, completo

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Batalla de Maipú, Tomás Lubary, Iriondo y RN N11

• 13 a 15 en la zona de: Iriondo, Mateo Booz, Entre Ríos y Gaboto

SAUCE VIEJO

• 10.30 a 14.30 en la zona de: RN11, México, calle 16 y Guatemala

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

