Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 29 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, reemplazo de postes y columnas, mantenimiento y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este jueves 29 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 7 a 10 en la zona de: Padre Genesio, Obispo Boneo, Gaboto y San José

• 7 a 11 en la zona de: Ayacucho, Viñas, Matheu y Grandoli

• 10 a 12 en la zona: avenida Peñaloza, Estanislao Zeballos, Alberti y San José

• 10 a 13 en la zona: Pedro de Vega, J.P. López, Antonia Godoy y Vélez Sarsfield

• 11 a 13 en la zona de: Fryda Schultz de Mantovani entre Remolcador Meteoro y Ullua

• 11.30 a 13.30 en la zona:

- Aristóbulo del Valle, Los Ceibos, Los Nogales y Los Pinos

- Aristóbulo del Valle, Damianovich, Pasaje Doldan y Urquiza

• 12.30 a 15.30 en la zona de: Facundo Zuviria, Estanislao Zeballos, J.M. Zuviria y Droctor Zavalla

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona: Martín Zapata, Corrientes, San Martín y Necochea

• 9 a 11 en la zona: avenida 7 de Marzo, Candioti, San Juan y Gaboto

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 7 a 11 en la zona:

- calle Del Sol, De la Sombra, De los Benteveos y Del Jacarandá

- Las Verbenas, Las Moras, Callejón Laborie y Madreselva

