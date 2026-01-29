Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 29 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

29 de enero 2026 · 07:04hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, reemplazo de postes y columnas, mantenimiento y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este jueves 29 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

SANTA FE

• 7 a 10 en la zona de: Padre Genesio, Obispo Boneo, Gaboto y San José

• 7 a 11 en la zona de: Ayacucho, Viñas, Matheu y Grandoli

• 10 a 12 en la zona: avenida Peñaloza, Estanislao Zeballos, Alberti y San José

• 10 a 13 en la zona: Pedro de Vega, J.P. López, Antonia Godoy y Vélez Sarsfield

• 11 a 13 en la zona de: Fryda Schultz de Mantovani entre Remolcador Meteoro y Ullua

• 11.30 a 13.30 en la zona:

- Aristóbulo del Valle, Los Ceibos, Los Nogales y Los Pinos

- Aristóbulo del Valle, Damianovich, Pasaje Doldan y Urquiza

• 12.30 a 15.30 en la zona de: Facundo Zuviria, Estanislao Zeballos, J.M. Zuviria y Droctor Zavalla

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona: Martín Zapata, Corrientes, San Martín y Necochea

• 9 a 11 en la zona: avenida 7 de Marzo, Candioti, San Juan y Gaboto

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 7 a 11 en la zona:

- calle Del Sol, De la Sombra, De los Benteveos y Del Jacarandá

- Las Verbenas, Las Moras, Callejón Laborie y Madreselva

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Los operativos antifraude permitieron transformar pérdidas en inversión pública para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios e industrias.

Fraude eléctrico: la EPE detectó casi 50.000 irregularidades y recuperó más de $6.000 millones

Lo último

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Último Momento
San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Emergencia por los incendios en el sur: la mesa política se reúne para analizar el pedido de los gobernadores

Emergencia por los incendios en el sur: la mesa política se reúne para analizar el pedido de los gobernadores

Ovación
Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Punta del Este será escenario de un maratón de aguas abiertas

Punta del Este será escenario de un maratón de aguas abiertas

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único