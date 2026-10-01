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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 1 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

1 de octubre 2026 · 07:34hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 1 de octubre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12:

- Aristóbulo del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Pasaje Parpal

Mantenimiento de Subestación

- Teniente Loza, Reinares, Sanabria y Chaco

Mantenimiento

• 9 a 13: avenida Peñaloza, Solís, Huergo y Lavaisse

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Chile, 25 de Mayo, Pellegrini y México (incluye barrio Costa Azul)

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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