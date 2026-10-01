La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 1 de octubre en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 1 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
1 de octubre 2026 · 07:34hs
SANTA FE
• 8 a 12:
- Aristóbulo del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Pasaje Parpal
Mantenimiento de Subestación
- Teniente Loza, Reinares, Sanabria y Chaco
Mantenimiento
• 9 a 13: avenida Peñaloza, Solís, Huergo y Lavaisse
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 9 a 13: Chile, 25 de Mayo, Pellegrini y México (incluye barrio Costa Azul)
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso