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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 23 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

23 de septiembre 2026 · 06:58hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 23 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12: J.P. López, Lamadrid, Estrada y Zeballos

Reemplazo de conductores

• 8:30 a 12:30: Mantovani, Furlong, Gorriti y Larrechea

Mantenimiento

• 9 a 13: avenida Blas Parera, Teniente Loza, bulevar 12 de octubre y Santa Cruz

Reformas en Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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