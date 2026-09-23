La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 23 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 23 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
23 de septiembre 2026 · 06:58hs
• 8 a 12: J.P. López, Lamadrid, Estrada y Zeballos
Reemplazo de conductores
• 8:30 a 12:30: Mantovani, Furlong, Gorriti y Larrechea
Mantenimiento
• 9 a 13: avenida Blas Parera, Teniente Loza, bulevar 12 de octubre y Santa Cruz
Reformas en Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso