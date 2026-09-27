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Cortes programados por EPE para este domingo

Cortes programados para este domingo 27 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

27 de septiembre 2026 · 08:50hs
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Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este domingo 27 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12:

- Junín, bulevar Pellegrini, San Jerónimo y avenida Rivadavia

Reemplazo de Transformador

- Tucumán, Irigoyen Freyre, 25 de Mayo y San Luis

Maniobra de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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