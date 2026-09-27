Cortes programados por EPE para este domingo

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe