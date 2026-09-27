La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este domingo 27 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este domingo
Cortes programados para este domingo 27 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
27 de septiembre 2026 · 08:50hs
• 8 a 12:
- Junín, bulevar Pellegrini, San Jerónimo y avenida Rivadavia
Reemplazo de Transformador
- Tucumán, Irigoyen Freyre, 25 de Mayo y San Luis
Maniobra de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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