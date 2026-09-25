Cortes programados por EPE para este viernes

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

All Boys, un peligro para Colón: ganó 2 de los últimos 10 duelos y pelea por no descender