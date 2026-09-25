La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 25 de septiembre en SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 25 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santo Tomé
25 de septiembre 2026 · 06:15hs
• 8 a 12: Urquiza, Mateo Booz, Saavedra y 25 de Mayo
Reemplazo de Postes
• 9 a 12: Aristóbulo del Valle, Moreno, Alberdi y 4 de Enero
Reemplazo de columnas
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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