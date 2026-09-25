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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 25 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santo Tomé

25 de septiembre 2026 · 06:15hs
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 25 de septiembre en SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Urquiza, Mateo Booz, Saavedra y 25 de Mayo

Reemplazo de Postes

• 9 a 12: Aristóbulo del Valle, Moreno, Alberdi y 4 de Enero

Reemplazo de columnas

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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