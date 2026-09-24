La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 24 de septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 24 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 10:
- avenida Blas Parera, G. Silva, Rosas y Malvinas Argentinas
Reemplazo de Postes
- Estado de Israel, Zeballos, Castañaduy y Pasaje Santa Fe
Despeje de Electroductos
• 8 a 12:
- Vieytes, Estrada, Europa y Padre Genesio
Reemplazo de conductores
- RN 168, De La Salle, Callejón 3 y Soria
Mantenimiento
• 9 a 11: Por RN168 entre RP1 hasta ingreso a Túnel Subfluvial (hacia ambas manos de la ruta)
Mantenimiento
• 9 a 13:
- Colastiné Sur: Por calle Velocidad y Resistencia, entre RN168 y Las Talas
Mantenimiento
- avenida Peñaloza, Gorostiaga, Ruperto Godoy y Pasaje Santa Fe
Reemplazo de conductores
• 9:30 a 11:30: avenida Peñaloza, Callejón Roca, Azopardo y Doldán
Mantenimiento
• 10 a 12: avenida Peñaloza, Larrea, Ayacucho y Pasaje Vías
Reemplazo de Postes
• 11:30 a 13:30:
- avenida Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga
Despeje de Electroductos
- Mariano Comas, Cándido Pujato, 4 de enero y Mendoza
Reemplazo de postes
•11:30 a 14:30: Ayacucho, Grandoli, Pasaje Roca y Viñas
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 9 a 10: Alberdi, Aristóbulo del Valle, Moreno y 4 de enero
Reemplazo de Columnas
• 9 a 13: avenida del Trabajo, Alvear, Hipólito Irigoyen y Córdoba
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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