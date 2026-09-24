Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 24 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 24 de septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 10:

- avenida Blas Parera, G. Silva, Rosas y Malvinas Argentinas

Reemplazo de Postes

- Estado de Israel, Zeballos, Castañaduy y Pasaje Santa Fe

Despeje de Electroductos

• 8 a 12:

- Vieytes, Estrada, Europa y Padre Genesio

Reemplazo de conductores

- RN 168, De La Salle, Callejón 3 y Soria

Mantenimiento

• 9 a 11: Por RN168 entre RP1 hasta ingreso a Túnel Subfluvial (hacia ambas manos de la ruta)

Mantenimiento

• 9 a 13:

- Colastiné Sur: Por calle Velocidad y Resistencia, entre RN168 y Las Talas

Mantenimiento

- avenida Peñaloza, Gorostiaga, Ruperto Godoy y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de conductores

• 9:30 a 11:30: avenida Peñaloza, Callejón Roca, Azopardo y Doldán

Mantenimiento

• 10 a 12: avenida Peñaloza, Larrea, Ayacucho y Pasaje Vías

Reemplazo de Postes

• 11:30 a 13:30:

- avenida Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga

Despeje de Electroductos

- Mariano Comas, Cándido Pujato, 4 de enero y Mendoza

Reemplazo de postes

•11:30 a 14:30: Ayacucho, Grandoli, Pasaje Roca y Viñas

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 9 a 10: Alberdi, Aristóbulo del Valle, Moreno y 4 de enero

Reemplazo de Columnas

• 9 a 13: avenida del Trabajo, Alvear, Hipólito Irigoyen y Córdoba

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso