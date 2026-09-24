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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 24 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

24 de septiembre 2026 · 07:13hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 24 de septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 10:

- avenida Blas Parera, G. Silva, Rosas y Malvinas Argentinas

Reemplazo de Postes

- Estado de Israel, Zeballos, Castañaduy y Pasaje Santa Fe

Despeje de Electroductos

• 8 a 12:

- Vieytes, Estrada, Europa y Padre Genesio

Reemplazo de conductores

- RN 168, De La Salle, Callejón 3 y Soria

Mantenimiento

• 9 a 11: Por RN168 entre RP1 hasta ingreso a Túnel Subfluvial (hacia ambas manos de la ruta)

Mantenimiento

• 9 a 13:

- Colastiné Sur: Por calle Velocidad y Resistencia, entre RN168 y Las Talas

Mantenimiento

- avenida Peñaloza, Gorostiaga, Ruperto Godoy y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de conductores

• 9:30 a 11:30: avenida Peñaloza, Callejón Roca, Azopardo y Doldán

Mantenimiento

• 10 a 12: avenida Peñaloza, Larrea, Ayacucho y Pasaje Vías

Reemplazo de Postes

• 11:30 a 13:30:

- avenida Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga

Despeje de Electroductos

- Mariano Comas, Cándido Pujato, 4 de enero y Mendoza

Reemplazo de postes

•11:30 a 14:30: Ayacucho, Grandoli, Pasaje Roca y Viñas

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 9 a 10: Alberdi, Aristóbulo del Valle, Moreno y 4 de enero

Reemplazo de Columnas

• 9 a 13: avenida del Trabajo, Alvear, Hipólito Irigoyen y Córdoba

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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