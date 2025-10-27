Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 27 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

27 de octubre 2025 · 07:07hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este lunes 27 de octubre en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- Uruguay, Lamadrid, San José y Roberto Arlt

- RP1, Los Eucaliptus, Los Zorzales y Las Camelias (Colastiné Norte)

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este lunes

Costas convocó una despedida para el plantel de Racing antes de la semifinal de Libertadores

