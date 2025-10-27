La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este lunes 27 de octubre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 27 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
27 de octubre 2025 · 07:07hs
• 8 a 12 en la zona de:
- Uruguay, Lamadrid, San José y Roberto Arlt
- RP1, Los Eucaliptus, Los Zorzales y Las Camelias (Colastiné Norte)
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
