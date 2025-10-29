Gigliotti: "En Colón no estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto"

Emmanuel Gigliotti hizo una profunda autocrítica sobre el año de Colón, y lanzó: "Fue de los momentos más tristes de mi carrera".

Emmanuel Gigliotti rompió el silencio. El experimentado delantero de Colón brindó una extensa entrevista en el streaming Dame Gol (Telefé), programa que cuenta con la conducción de Adrián Brodsky y la participación de Hugo Sánchez y Sergio Ramírez, donde dejó frases fuertes al hacer un repaso de lo que fue un año para el olvido en el Sabalero. Sin excusas, con autocrítica y dolor, el Puma reconoció que el equipo no estuvo a la altura en ningún aspecto.

“Hemos jugado mal, no estuvimos a la altura. Ni los jugadores, ni los entrenadores, ni los dirigentes. Pero dentro de la cancha estábamos nosotros, y no supimos responder”, expresó Gigliotti con crudeza.

El atacante fue parte de un Colón que acumuló 21 derrotas a lo largo del año, el peor registro histórico del club. “Nunca me había pasado perder tanto. Fue récord, y eso golpea en el ánimo. En cualquier trabajo, cuando las cosas te van mal, se siente. Nosotros no pudimos salir de esa negatividad”, reflexionó.

Lejos de buscar culpables externos, Gigliotti asumió responsabilidades: “Es fácil no hacerse cargo, pero la realidad es que no competimos durante todo el año. En muchos partidos directamente no sabíamos qué decir después, la frustración era total”.

También habló del respeto que los rivales todavía le tienen al Sabalero, pese a la campaña adversa: “Colón sigue siendo un equipo de Primera. Muchos chicos que venían a jugar al Brigadier se sacaban fotos en la tribuna. No es una cancha más, tiene historia y jerarquía”.

Sobre los entrenadores que pasaron durante la temporada —cuatro en total—, el ex Boca e Independiente reconoció que los constantes cambios complicaron al plantel: “Fuimos de técnicos ofensivos a otros más defensivos, y así es difícil sostener una idea. Colón tiene buenos jugadores, pero no logramos ensamblarnos. No hubo rendimiento individual ni colectivo”.

Gigliotti, sobre el "grupo" en Colón

El Puma se refirió también a la unión interna del grupo: “A lo largo del año tuvimos un plantel unido. Los grandes como el Pulga, Bettini, Marcos Díaz, Guille (Ortiz) o yo tratamos de acompañar. Buscamos acercarnos a los entrenadores para aportar, pero a veces eso te saca energía. Queríamos ayudar y no encontrábamos respuestas”.

Finalmente, Gigliotti habló del golpe emocional que significó el torneo: “De los momentos más tristes de mi carrera. En siete partidos seguidos no sacamos ni un punto. Y eso te hace dudar de vos mismo. Pero lo importante es asumirlo, para que no vuelva a pasar”.