Uno Santa Fe | Colón | Colón

Gigliotti: "En Colón no estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto"

Emmanuel Gigliotti hizo una profunda autocrítica sobre el año de Colón, y lanzó: "Fue de los momentos más tristes de mi carrera".

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2025 · 09:05hs
Gigliotti: En Colón no estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto

Emmanuel Gigliotti rompió el silencio. El experimentado delantero de Colón brindó una extensa entrevista en el streaming Dame Gol (Telefé), programa que cuenta con la conducción de Adrián Brodsky y la participación de Hugo Sánchez y Sergio Ramírez, donde dejó frases fuertes al hacer un repaso de lo que fue un año para el olvido en el Sabalero. Sin excusas, con autocrítica y dolor, el Puma reconoció que el equipo no estuvo a la altura en ningún aspecto.

La dura autocrítica de Emmanuel Gigliotti en Colón

“Hemos jugado mal, no estuvimos a la altura. Ni los jugadores, ni los entrenadores, ni los dirigentes. Pero dentro de la cancha estábamos nosotros, y no supimos responder”, expresó Gigliotti con crudeza.

LEER MÁS: Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

El atacante fue parte de un Colón que acumuló 21 derrotas a lo largo del año, el peor registro histórico del club. “Nunca me había pasado perder tanto. Fue récord, y eso golpea en el ánimo. En cualquier trabajo, cuando las cosas te van mal, se siente. Nosotros no pudimos salir de esa negatividad”, reflexionó.

Embed

Lejos de buscar culpables externos, Gigliotti asumió responsabilidades: “Es fácil no hacerse cargo, pero la realidad es que no competimos durante todo el año. En muchos partidos directamente no sabíamos qué decir después, la frustración era total”.

También habló del respeto que los rivales todavía le tienen al Sabalero, pese a la campaña adversa: “Colón sigue siendo un equipo de Primera. Muchos chicos que venían a jugar al Brigadier se sacaban fotos en la tribuna. No es una cancha más, tiene historia y jerarquía”.

LEER MÁS: La inhibición de Colón y su impacto político: ¿por qué puede mover el tablero electoral?

Sobre los entrenadores que pasaron durante la temporada —cuatro en total—, el ex Boca e Independiente reconoció que los constantes cambios complicaron al plantel: “Fuimos de técnicos ofensivos a otros más defensivos, y así es difícil sostener una idea. Colón tiene buenos jugadores, pero no logramos ensamblarnos. No hubo rendimiento individual ni colectivo”.

Gigliotti, sobre el "grupo" en Colón

El Puma se refirió también a la unión interna del grupo: “A lo largo del año tuvimos un plantel unido. Los grandes como el Pulga, Bettini, Marcos Díaz, Guille (Ortiz) o yo tratamos de acompañar. Buscamos acercarnos a los entrenadores para aportar, pero a veces eso te saca energía. Queríamos ayudar y no encontrábamos respuestas”.

Finalmente, Gigliotti habló del golpe emocional que significó el torneo: “De los momentos más tristes de mi carrera. En siete partidos seguidos no sacamos ni un punto. Y eso te hace dudar de vos mismo. Pero lo importante es asumirlo, para que no vuelva a pasar”.

Colón Emmanuel Gigliotti telefe
Noticias relacionadas
fifa confirmo la inhibicion de colon por el reclamo de alberto espinola

FIFA confirmó la inhibición de Colón por el reclamo de Alberto Espínola

Jonás Ravano es uno de los jugadores que firmó su primer contrato con Colón.

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

por que beneficia a colon la apertura de los mercados en alza

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

colon retoma los entrenamientos en el predio 4 de junio con la mirada puesta en el futuro

Colón retoma los entrenamientos en el Predio 4 de Junio con la mirada puesta en el futuro

Lo último

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Último Momento
Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva sensata y con mirada pyme

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva "sensata" y con mirada pyme

Gigliotti: No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto

Gigliotti: "No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto"

Ovación
La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso