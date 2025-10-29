Miércoles con mínimas bajas y máximas en ascenso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo con algunas nueves, viento, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 11.7º y se espera que la máxima alcance los 21º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que lentamente las condiciones van mejorando producto del aporte de aire frío, sobre todo en altura y con ello las jornadas tienden a despejarse. No obstante esta situación, dicho sistema debería ir perdiendo fuerza en su aporte de aire frío dando lugar al ingreso de aire algo más cálido durante el transcurso de los próximos días , por lo que los registros térmicos deberían presentarse en suave ascenso desde la tarde de hoy y con ello presentar también una tendencia gradual a inestabilizarse hacia el fin de semana .

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante la jornada. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11º y suave ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto el viernes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 27º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al noreste.

Por último el fin de semana se espera un sábado con cielo despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y con condiciones relativamente estables a algo inestable y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas hacia la noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, cambiando a moderados del sur/suroeste.

