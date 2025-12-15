Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 15 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

15 de diciembre 2025 · 07:16hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, reemplazo de postes, mantenimiento, maniobras de reconfiguración y reformas en subestación, interrumpirá el servicio este lunes 15 de diciembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 7 a 10 en la zona de:

- Facundo Quiroga, Roque S. Peña, Santiago de Chile y Pasaje Bahía Agradable

- Blas Parera, Neuquén, Piedrabuena y Larguía

- Facundo Quiroga, Carrasco, Cafferata y Genaro Silva

- Callejón Fúnes, Callejón Aguirre, Europa y Aguado

• 9 a 12 en la zona de:

- Pavón, 25 de mayo, Azcuénaga y Belgrano

- Larrea, French, Diagonal Aguado y Bernardo de Irigoyen

- Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Misiones y Urquiza

- Blas Parera, Arenales, Estanislao Zeballos y Estado de Israel

- Menchaca, Larguía, Zeballos y Estado de Israel

• 9 a 13 en la zona de:

- Blas Parera, Callejón Méndez, Florencio Fernández y Cafferata

- Cafferata, Berutti, Gollán y Pasaje Santa Fe

• 11 a 12 en la zona de:

- Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Huergo y 9 de julio

- Chaco, Cafferata, Formosa y Reinares

- Pavón, Azcuénaga, Bernard y Sanabria

- Aristóbulo del Valle, Piedrabuena, Aras Belgrano y Rivadavia

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 7 a 11 en la zona de: Callejón Laborie, calle Del Sol, Las Luciérnagas y Las Moras

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón
