La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, reemplazo de postes, mantenimiento, maniobras de reconfiguración y reformas en subestación, interrumpirá el servicio este lunes 15 de diciembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 15 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
SANTA FE
• 7 a 10 en la zona de:
- Facundo Quiroga, Roque S. Peña, Santiago de Chile y Pasaje Bahía Agradable
- Blas Parera, Neuquén, Piedrabuena y Larguía
- Facundo Quiroga, Carrasco, Cafferata y Genaro Silva
- Callejón Fúnes, Callejón Aguirre, Europa y Aguado
• 9 a 12 en la zona de:
- Pavón, 25 de mayo, Azcuénaga y Belgrano
- Larrea, French, Diagonal Aguado y Bernardo de Irigoyen
- Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Misiones y Urquiza
- Blas Parera, Arenales, Estanislao Zeballos y Estado de Israel
- Menchaca, Larguía, Zeballos y Estado de Israel
• 9 a 13 en la zona de:
- Blas Parera, Callejón Méndez, Florencio Fernández y Cafferata
- Cafferata, Berutti, Gollán y Pasaje Santa Fe
• 11 a 12 en la zona de:
- Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Huergo y 9 de julio
- Chaco, Cafferata, Formosa y Reinares
- Pavón, Azcuénaga, Bernard y Sanabria
- Aristóbulo del Valle, Piedrabuena, Aras Belgrano y Rivadavia
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 7 a 11 en la zona de: Callejón Laborie, calle Del Sol, Las Luciérnagas y Las Moras
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
