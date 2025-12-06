La EPE avanza en la modernización digital: más de 810.000 usuarios activos en la Oficina Virtual

La Empresa Provincial de la Energía avanza en la transformación tecnológica de sus servicios, con más de 810 mil santafesinos registrados en la Oficina Virtual y el objetivo de que el 90% de los usuarios cuente con la aplicación y sus datos actualizados para fines de 2025, garantizando cercanía, transparencia y eficiencia.

En el marco de la política de modernización del Estado que impulsa el Gobierno de Santa Fe liderado por Maximiliano Pullaro, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) convoca a sus usuarios residenciales y comerciales a actualizar sus datos en la Oficina Virtual.

Esta herramienta tecnológica, que ya reúne a más de 810 mil santafesinos , permite una comunicación directa y segura con la empresa, facilita trámites administrativos y asegura que cada usuario reciba información precisa sobre trabajos programados, facturación y reclamos. “Tuvimos un fuerte impulso de usuarios que se sumaron a los canales digitales, eso redundó en ahorros en otras áreas: más de 3.000 millones por ejemplo con la factura digital, y esos recursos van a obras y a tecnología”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Nuevas herramientas digitales

Desde la EPE se presentaron nuevas herramientas digitales que fortalecen la relación con los usuarios: notificaciones por WhatsApp sobre trabajos programados, envío de facturas por correo electrónico y la posibilidad de realizar trámites como cambio de titularidad, altas de suministro y reclamos técnicos o administrativos.

“Por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro, estamos construyendo una empresa moderna, con capacidad de respuesta inmediata y con un Estado presente que cuida a los santafesinos. Esta es una más de las transformaciones que venimos realizando. Despapelización para evitar el gasto en factura papel, pero también el cambio en el control de ingresos usando ahora reconocimiento facial y huella biométrica, instalación de GPS en los 1260 móviles para reducir el uso de combustible y la digitalización de trámites de factibilidades”, afirmó la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.

En el último año se sumaron más de 259 mil usuarios a la plataforma, y el objetivo para 2025 es que el 90 % de los hogares y comercios de la provincia cuente con la aplicación y sus datos actualizados. Con esta política, el Gobierno de Santa Fe reafirma su compromiso de transformar los servicios públicos en herramientas de inclusión, transparencia y eficiencia.

Cómo adherirse a la Oficina Virtual

El sitio para ingresar vía web es: epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual o puede descargarse la aplicación desde todas la plataformas EPE Oficina Virtual.

Una vez en el sitio, el usuario deberá generar una cuenta con un correo electrónico, y una contraseña y luego adherir su medidor, con la información que aparece en la factura. “Estos datos son invariables. Con cualquier factura que tenga a mano el usuario, puede completar los datos de la Oficina Virtual” explicó la presidenta de la empresa.

Por otro lado, Rodríguez señaló que “es importante par la empresa estar comunicados con nuestros usuarios, y hoy los canales digitales son fundamentales, por eso estamos pidiendo que actualicen el número de teléfono o que tengan una cuenta de correo electrónico que sea de uso frecuente para poder estar actualizado y tener el respaldo digital de la factura”.

Además, indicaron que si bien los trabajos de “corte programado” se informan en la web de la empresa, en adelante “la idea es que lo reciban en su celular, a través del número oficial de nuestro chatbot, que tiene dos ventajas principales: estar informado para poder planificar su día, y además evitar estafas porque tiene acceso al único número oficial de la EPE”.