Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 10 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

10 de diciembre 2025 · 07:16hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de columna, reemplazo de conductores eléctricos, reemplazo de subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este miércoles 10 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de:

- 4 de Enero, entre General López y Monseñor Zazpe

- Segundo Pasaje, Tercer Pasaje, Arenales y Europa

• 8 a 12 en la zona de:

- Gorostiaga, Castelli , Blas Parera y Lamadrid

- Las Casuarinas, Callejón Laborié, Las Higueras y terraplén Este

• 9 a 11 en la zona de: Hernandarias, Estanislao Zeballos, San Lorenzo y Facundo Zuviría

• 9 a 13 en la zona de: Berutti, Hugo Wast, Pasaje Santa Fe y Cafferata

• 10 a 13 en la zona de: Mantovani, Diagonal Santa Fe, Furlong y Reinares

SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de: Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta

• 11 a 13 en la zona de: Gaboto, Almirante Brown, 4 de Enero y Acuénaga

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Callejón Laborié, del Rocío, de los Ceibos e Inés Álvarez

• 11 a 13 en la zona de: Callejón Laborié, Calle del Sol, Las Moras y Las Luciérnagas

ARROYO LEYES

• 7 a 11 en la zona de: RP1, hacia ambos lados de la ruta, entre Calle 52 y Calle 110.

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
