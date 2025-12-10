La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de columna, reemplazo de conductores eléctricos, reemplazo de subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este miércoles 10 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Corresponden al miércoles 10 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7 a 9 en la zona de:
- 4 de Enero, entre General López y Monseñor Zazpe
- Segundo Pasaje, Tercer Pasaje, Arenales y Europa
• 8 a 12 en la zona de:
- Gorostiaga, Castelli , Blas Parera y Lamadrid
- Las Casuarinas, Callejón Laborié, Las Higueras y terraplén Este
• 9 a 11 en la zona de: Hernandarias, Estanislao Zeballos, San Lorenzo y Facundo Zuviría
• 9 a 13 en la zona de: Berutti, Hugo Wast, Pasaje Santa Fe y Cafferata
• 10 a 13 en la zona de: Mantovani, Diagonal Santa Fe, Furlong y Reinares
SANTO TOMÉ
• 7 a 9 en la zona de: Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta
• 11 a 13 en la zona de: Gaboto, Almirante Brown, 4 de Enero y Acuénaga
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 8 a 12 en la zona de: Callejón Laborié, del Rocío, de los Ceibos e Inés Álvarez
• 11 a 13 en la zona de: Callejón Laborié, Calle del Sol, Las Moras y Las Luciérnagas
ARROYO LEYES
• 7 a 11 en la zona de: RP1, hacia ambos lados de la ruta, entre Calle 52 y Calle 110.
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
