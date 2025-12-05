Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 5 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de poste o columna de baja tensión, reformas en subestación, maniobras de reconfiguración, mantenimiento y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este viernes 5 de diciembre en SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de:

- General López, Uruguay, Hermanos Madeo y circunvalación

- Blas Parera, Facundo Quiroga, Malvinas Argentinas y Carrasco

• 7 a 12 en la zona de: Raúl Tacca, entre Cristóbal Colón y avenida Circunvalación (incluye CARD, ISEF, Cancha ASH Museo de la Constitución y Club Náutico Sur)

• 7.30 a 11.30 en la zona de: Teniente Loza, Chubut, Reutemann y Pasaje Calderon de Sanabria

• 7.30 a 8.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

• 8 a 12 en la zona de: Mendoza, Circunvalación, Salta y Arenales

• 9 a 10 en la zona de: Ricardo Aldao, Obispo Boneo, Facundo Zuviria y Gobernador Freyre

• 9 a 11 en la zona de: Regis Martinez, Padilla, Necochea y Lavalle

• 11 a 13 en la zona de:

- Espora, Castelli, Echague y Piedras

- Moreno, General López, Gaboto y San José

• 12.30 a 13.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

