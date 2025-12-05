Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 5 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

5 de diciembre 2025 · 06:58hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de poste o columna de baja tensión, reformas en subestación, maniobras de reconfiguración, mantenimiento y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 5 de diciembre en SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de:

- General López, Uruguay, Hermanos Madeo y circunvalación

- Blas Parera, Facundo Quiroga, Malvinas Argentinas y Carrasco

• 7 a 12 en la zona de: Raúl Tacca, entre Cristóbal Colón y avenida Circunvalación (incluye CARD, ISEF, Cancha ASH Museo de la Constitución y Club Náutico Sur)

• 7.30 a 11.30 en la zona de: Teniente Loza, Chubut, Reutemann y Pasaje Calderon de Sanabria

• 7.30 a 8.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

• 8 a 12 en la zona de: Mendoza, Circunvalación, Salta y Arenales

• 9 a 10 en la zona de: Ricardo Aldao, Obispo Boneo, Facundo Zuviria y Gobernador Freyre

• 9 a 11 en la zona de: Regis Martinez, Padilla, Necochea y Lavalle

• 11 a 13 en la zona de:

- Espora, Castelli, Echague y Piedras

- Moreno, General López, Gaboto y San José

• 12.30 a 13.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Último Momento
El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

El Gobierno avanza con la reforma laboral: cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

El Gobierno avanza con la "reforma laboral": cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"