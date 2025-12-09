Cortes programados por EPE para este martes

Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Corresponden al martes 9 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes

9 de diciembre 2025 · 06:49hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de poste de baja tensión, reemplazo de poste o columna, maniobras de reconfiguración, retiro de línea y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 9 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de:

• 7 a 12 en la zona de: Raúl Tacca, entre Cristóbal Colón y avenida Circunvalación (incluye CARD, ISEF, Cancha ASH Museo de la Constitución y Club Náutico Sur)

• 7.30 a 11.30 en la zona de: Teniente Loza, Chubut, Reutemann y Pasaje Calderon de Sanabria

• 7.30 a 8.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

• 8 a 12 en la zona de: Mendoza, Circunvalación, Salta y Arenales

SANTO TOMÉ

• 9 a 10 en la zona de: Ricardo Aldao, Obispo Boneo, Facundo Zuviria y Gobernador Freyre

• 9 a 11 en la zona de: Regis Martinez, Padilla, Necochea y Lavalle

• 11 a 13 en la zona de:

• 12.30 a 13.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

• 12.30 a 13.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

SAUCE VIEJO

• 9 a 10 en la zona de: Ricardo Aldao, Obispo Boneo, Facundo Zuviria y Gobernador Freyre

• 9 a 11 en la zona de: Regis Martinez, Padilla, Necochea y Lavalle

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 10 en la zona de: Ricardo Aldao, Obispo Boneo, Facundo Zuviria y Gobernador Freyre

ARROYO LEYES

• 9 a 11 en la zona de: Regis Martinez, Padilla, Necochea y Lavalle

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

