Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 9 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de poste de baja tensión, reemplazo de poste o columna, maniobras de reconfiguración, retiro de línea y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este martes 9 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 7 a 9 en la zona de:

• 7 a 12 en la zona de: Raúl Tacca, entre Cristóbal Colón y avenida Circunvalación (incluye CARD, ISEF, Cancha ASH Museo de la Constitución y Club Náutico Sur)

• 7.30 a 11.30 en la zona de: Teniente Loza, Chubut, Reutemann y Pasaje Calderon de Sanabria

• 7.30 a 8.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

• 8 a 12 en la zona de: Mendoza, Circunvalación, Salta y Arenales

SANTO TOMÉ

• 9 a 10 en la zona de: Ricardo Aldao, Obispo Boneo, Facundo Zuviria y Gobernador Freyre

• 9 a 11 en la zona de: Regis Martinez, Padilla, Necochea y Lavalle

• 11 a 13 en la zona de:

• 12.30 a 13.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

• 12.30 a 13.30 en la zona de: Necochea, Maipú, Domingo Silva y Lavalle

SAUCE VIEJO

• 9 a 10 en la zona de: Ricardo Aldao, Obispo Boneo, Facundo Zuviria y Gobernador Freyre

• 9 a 11 en la zona de: Regis Martinez, Padilla, Necochea y Lavalle

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 10 en la zona de: Ricardo Aldao, Obispo Boneo, Facundo Zuviria y Gobernador Freyre

ARROYO LEYES

• 9 a 11 en la zona de: Regis Martinez, Padilla, Necochea y Lavalle

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso