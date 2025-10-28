Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 28 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

28 de octubre 2025 · 07:09hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, maniobras de reconfiguración y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este martes 28 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Larrechea, Menchaca, Pasaje Chubut y Misiones

SANTO TOMÉ-SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: RN 11, Batalla de Maipú, Calle 8 y calle 21

ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: RP1 entre Calle 8 y Calle 20 hacia el oeste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

