Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 19 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

19 de noviembre 2025 · 07:11hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por solicitado por terceros, mantenimiento, maniobras de reconfiguración, reemplazo de transformador, reemplazo de poste o columna BT, y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este miércoles 19 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7 a 12 en la zona de: Monseñor Rodríguez, Misiones, Reutemann y Diagonal Obligado

• 8 a 10 en la zona de: Callejón Roca, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Servando Bayo

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Espora, Castelli, Necochea y Güemes

• 9 a 11 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Larrea y Güemes

• 9 a 12 en la zona de: López y Planes, Saavedra, Colodrero y Martín Zapata

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Gorriti, Matheu, Arenales y Estrada

• 11 a 13 en la zona de:

- avenida Galicia, JP López, Mitre y Necochea

- Gorostiaga, Esquiú, Primero de mayo y Rivadavia

• 14.30 a 15.30 en la zona de:

- Derqui, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y circunvalación oeste

- avenida Facundo Zuviría, Milenio de Polonia, Agustín Delgado y Gobernador Freyre

SANTO TOMÉ

• 8 a 9 en la zona de: avenida 7 de marzo, Gaboto, Candioti y San Juan

• 8 a 10 en la zona de: avenida del Trabajo, Salta, San Juan y Colón

• 14 a 16 en la zona de: López y Planes, Alberdi, Iriondo y Candioti

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 12.30 en la zona de: Pensamientos, Chañar, Sauces y río Coronda

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
