Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 19 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por solicitado por terceros, mantenimiento, maniobras de reconfiguración, reemplazo de transformador, reemplazo de poste o columna BT, y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este miércoles 19 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 7 a 12 en la zona de: Monseñor Rodríguez, Misiones, Reutemann y Diagonal Obligado

• 8 a 10 en la zona de: Callejón Roca, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Servando Bayo

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Espora, Castelli, Necochea y Güemes

• 9 a 11 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Larrea y Güemes

• 9 a 12 en la zona de: López y Planes, Saavedra, Colodrero y Martín Zapata

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Gorriti, Matheu, Arenales y Estrada

• 11 a 13 en la zona de:

- avenida Galicia, JP López, Mitre y Necochea

- Gorostiaga, Esquiú, Primero de mayo y Rivadavia

• 14.30 a 15.30 en la zona de:

- Derqui, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y circunvalación oeste

- avenida Facundo Zuviría, Milenio de Polonia, Agustín Delgado y Gobernador Freyre

SANTO TOMÉ

• 8 a 9 en la zona de: avenida 7 de marzo, Gaboto, Candioti y San Juan

• 8 a 10 en la zona de: avenida del Trabajo, Salta, San Juan y Colón

• 14 a 16 en la zona de: López y Planes, Alberdi, Iriondo y Candioti

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 12.30 en la zona de: Pensamientos, Chañar, Sauces y río Coronda

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso