Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 17 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, instalación de elementos de maniobra y reemplazo de conductores, i nterrumpirá el servicio este miércoles 17 de diciembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de:

- Necochea, Rosalía de Castro, Las Heras y Eva Perón

- Las Heras, Pasaje Grilli, Eva Perón y Alem

- Alvear, Eva Perón, Alem y Las Heras

- Callejón Aguirre, Callejón El Sable, Aguado y Azopardo

- Blas Parera, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Doldán

• 8.30 a 12.30 en la zona de: avenida J.J. Paso, General López, 4 de enero y San Juan

• 9 a 13 en la zona de: Cafferata, Pasaje Santa Fe, Mantovani y Berutti

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Necochea, Chile, Pueyrredón y Mosconi

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

