La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, instalación de elementos de maniobra y reemplazo de conductores, interrumpirá el servicio este miércoles 17 de diciembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este miércoles
Corresponden al miércoles 17 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de:
- Necochea, Rosalía de Castro, Las Heras y Eva Perón
- Las Heras, Pasaje Grilli, Eva Perón y Alem
- Alvear, Eva Perón, Alem y Las Heras
- Callejón Aguirre, Callejón El Sable, Aguado y Azopardo
- Blas Parera, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Doldán
• 8.30 a 12.30 en la zona de: avenida J.J. Paso, General López, 4 de enero y San Juan
• 9 a 13 en la zona de: Cafferata, Pasaje Santa Fe, Mantovani y Berutti
SANTO TOMÉ
• 8 a 12 en la zona de: Necochea, Chile, Pueyrredón y Mosconi
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
