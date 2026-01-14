La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de transformador, mantenimiento y retiro de línea , interrumpirá el servicio este miércoles 14 de enero en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este miércoles
Corresponden al miércoles 14 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
SANTA FE
• 6.30 a 8.30 en la zona de: Francia, Lisandro de la Torre, Mendoza y 9 de julio
• 7 a 10 en la zona de: Zeballos, Hernandarias, Menchaca y Pasaje Público
• 8 a 12 en la zona de: Cafferata, entre Florencio Fernández y Gorriti
• 8.30 a 12.30 en la zona de: Juan del Campillo, Pasaje Mitre, Estrada y Solís
• 9 a 11 en la zona de:
- Fray Cayetano Rodríguez, Milenio de Polonia, Gaboto y Hermanos Madeo
- Espora, Castelli, Piedras y Echagüe
- avenida Galicia, Mitre, Necochea y JP López
• 9 a 12 en la zona de: Chiclana, Blas Parera, Florencio Fernández y Callejón Funes
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 7 a 11 en la zona de: Calle Del Sol, De la Sombra, De Los Benteveo y Del Jacarandá
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
