Cortes programados por EPE para este miércoles

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de transformador, mantenimiento y retiro de línea , i nterrumpirá el servicio este miércoles 14 de enero en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 6.30 a 8.30 en la zona de: Francia, Lisandro de la Torre, Mendoza y 9 de julio

• 7 a 10 en la zona de: Zeballos, Hernandarias, Menchaca y Pasaje Público

• 8 a 12 en la zona de: Cafferata, entre Florencio Fernández y Gorriti

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Juan del Campillo, Pasaje Mitre, Estrada y Solís

• 9 a 11 en la zona de:

- Fray Cayetano Rodríguez, Milenio de Polonia, Gaboto y Hermanos Madeo

- Espora, Castelli, Piedras y Echagüe

- avenida Galicia, Mitre, Necochea y JP López

• 9 a 12 en la zona de: Chiclana, Blas Parera, Florencio Fernández y Callejón Funes

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 7 a 11 en la zona de: Calle Del Sol, De la Sombra, De Los Benteveo y Del Jacarandá

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

