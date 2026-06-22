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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 22 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Sauce Viejo

22 de junio 2026 · 06:55hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 22 de junio en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 12:

- J.P. López, Estanislao Zeballos, Estrada y Lamadrid

Mantenimiento de Subestación

- Padre Genesio, Aguado, Estrada y Alberti

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: 4 de enero, Gorriti, 1 de mayo y Matheu

Mantenimiento de Subestación

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 12: Gamboa, Ocampo, Santa Rosa y Artiriza

Mantenimiento de Subestación

SAUCE VIEJO

• 9:30 a 11:30:

- RN11, Suiza, Austria y Suecia

- RN11, Lavalle, Jujuy y Roca

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe San José del Rincón Sauce Viejo
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