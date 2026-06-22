La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 22 de junio en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 22 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Sauce Viejo
22 de junio 2026 · 06:55hs
SANTA FE
• 8 a 12:
- J.P. López, Estanislao Zeballos, Estrada y Lamadrid
Mantenimiento de Subestación
- Padre Genesio, Aguado, Estrada y Alberti
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: 4 de enero, Gorriti, 1 de mayo y Matheu
Mantenimiento de Subestación
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 9 a 12: Gamboa, Ocampo, Santa Rosa y Artiriza
Mantenimiento de Subestación
SAUCE VIEJO
• 9:30 a 11:30:
- RN11, Suiza, Austria y Suecia
- RN11, Lavalle, Jujuy y Roca
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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