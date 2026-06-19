La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 19 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 19 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10: Callejón El Sable, Callejón Roca, República de Siria y Rivadavia
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 12:
- General Paz, Alberti, Las Heras y Hernandarias
Despeje de Electroductos
- Teniente Loza, Chubut, Larrechea y Negruchos
Reemplazo de Conductores
- Pavón, Cibils, avenida Circunvalación y Viñas
Mantenimiento
• 8.30 a 12.30:
- Gorriti, Regimiento 12 de Infantería, Saavedra y 1° de Mayo
Reformas en Subestación
- avenida Presidente Perón, La Paz, Pasaje Irala y Juan del Campillo
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Gorriti, avenida Facundo Zuviria, 4 de Enero y Matheu
Reemplazo de conductores
• 10 a 12: Pavón, Azcuénaga, Dorrego y Piedras
Mantenimiento de Subestación
• 11.30 a 13.30: Beruti, Cibils, Grierson y Furlong
Mantenimiento de Subestación
• 12 a 14: General López, Francia, Saavedra y Moreno
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: Mosconi, 4 de enero, López y Planes y 12 de Septiembre
Mantenimiento de Subestación
• 9.30 a 11.30: Lubary, Frenguelli, Vélez y 1° de Mayo
Mantenimiento de Subestación
• 11.30 a 13.30: Chapeaurouge, Lubary, Castelli y Córdoba
Mantenimiento de Subestación
SAUCE VIEJO
• 8 a 12: Entre Ríos, Américas, Uruguay y Chile
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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