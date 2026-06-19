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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 19 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

19 de junio 2026 · 06:48hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 19 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10: Callejón El Sable, Callejón Roca, República de Siria y Rivadavia

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12:

- General Paz, Alberti, Las Heras y Hernandarias

Despeje de Electroductos

- Teniente Loza, Chubut, Larrechea y Negruchos

Reemplazo de Conductores

- Pavón, Cibils, avenida Circunvalación y Viñas

Mantenimiento

• 8.30 a 12.30:

- Gorriti, Regimiento 12 de Infantería, Saavedra y 1° de Mayo

Reformas en Subestación

- avenida Presidente Perón, La Paz, Pasaje Irala y Juan del Campillo

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Gorriti, avenida Facundo Zuviria, 4 de Enero y Matheu

Reemplazo de conductores

• 10 a 12: Pavón, Azcuénaga, Dorrego y Piedras

Mantenimiento de Subestación

• 11.30 a 13.30: Beruti, Cibils, Grierson y Furlong

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 14: General López, Francia, Saavedra y Moreno

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Mosconi, 4 de enero, López y Planes y 12 de Septiembre

Mantenimiento de Subestación

• 9.30 a 11.30: Lubary, Frenguelli, Vélez y 1° de Mayo

Mantenimiento de Subestación

• 11.30 a 13.30: Chapeaurouge, Lubary, Castelli y Córdoba

Mantenimiento de Subestación

SAUCE VIEJO

• 8 a 12: Entre Ríos, Américas, Uruguay y Chile

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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