Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 19 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 19 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 8 a 10: Callejón El Sable, Callejón Roca, República de Siria y Rivadavia

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12:

- General Paz, Alberti, Las Heras y Hernandarias

Despeje de Electroductos

- Teniente Loza, Chubut, Larrechea y Negruchos

Reemplazo de Conductores

- Pavón, Cibils, avenida Circunvalación y Viñas

Mantenimiento

• 8.30 a 12.30:

- Gorriti, Regimiento 12 de Infantería, Saavedra y 1° de Mayo

Reformas en Subestación

- avenida Presidente Perón, La Paz, Pasaje Irala y Juan del Campillo

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Gorriti, avenida Facundo Zuviria, 4 de Enero y Matheu

Reemplazo de conductores

• 10 a 12: Pavón, Azcuénaga, Dorrego y Piedras

Mantenimiento de Subestación

• 11.30 a 13.30: Beruti, Cibils, Grierson y Furlong

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 14: General López, Francia, Saavedra y Moreno

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Mosconi, 4 de enero, López y Planes y 12 de Septiembre

Mantenimiento de Subestación

• 9.30 a 11.30: Lubary, Frenguelli, Vélez y 1° de Mayo

Mantenimiento de Subestación

• 11.30 a 13.30: Chapeaurouge, Lubary, Castelli y Córdoba

Mantenimiento de Subestación

SAUCE VIEJO

• 8 a 12: Entre Ríos, Américas, Uruguay y Chile

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso