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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 18 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

18 de junio 2026 · 07:16hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 18 de junio en SANTA FE y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7:30 a 9:30: General López, Amenábar, Arenales y Pasaje Ojeda

Reemplazo de postes

• 8 a 12:

- Viñas, Grandoli, Pasaje Roca y Ayacucho

Mantenimiento de Subestación

-Teniente Loza, Doldán, avenida Santa Fe y Venezuela

Reemplazo de postes

- Junín, Hipólito Irigoyen, San Lorenzo y Francia

Maniobras de reconfiguración

• 8.30 a 12:30: Padre Genesio, Boneo, Gaboto y San José

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Gorriti, Matheu, 1 de mayo y Urquiza

Tendido de línea

• 9:30 a 11:30: Doldán, Hermanos Figueroa, Espinoza y Venezuela

Reemplazo de postes

• 11 a 15:

- Teniente Loza, avenida Santa Fe, Grandoli y Piedrabuena

Mantenimiento

- Teniente Loza, Piedrabuena, Menchaca y Grandoli

Mantenimiento

• 11:30 a 13:30: Hermanos Figueroa, Espinoza, Venezuela y Monseñor Rodríguez

Reemplazo de postes

ARROYO LEYES

• 9 a 13: RPN1, desde calle 6 hasta calle 128 (hacia ambos lado de la ruta)

Mantenimiento en media tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE Santa Fe Arroyo Leyes
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