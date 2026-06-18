Cortes programados por EPE para este jueves

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo