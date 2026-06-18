La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 18 de junio en SANTA FE y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 18 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7:30 a 9:30: General López, Amenábar, Arenales y Pasaje Ojeda
Reemplazo de postes
• 8 a 12:
- Viñas, Grandoli, Pasaje Roca y Ayacucho
Mantenimiento de Subestación
-Teniente Loza, Doldán, avenida Santa Fe y Venezuela
Reemplazo de postes
- Junín, Hipólito Irigoyen, San Lorenzo y Francia
Maniobras de reconfiguración
• 8.30 a 12:30: Padre Genesio, Boneo, Gaboto y San José
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13: Gorriti, Matheu, 1 de mayo y Urquiza
Tendido de línea
• 9:30 a 11:30: Doldán, Hermanos Figueroa, Espinoza y Venezuela
Reemplazo de postes
• 11 a 15:
- Teniente Loza, avenida Santa Fe, Grandoli y Piedrabuena
Mantenimiento
- Teniente Loza, Piedrabuena, Menchaca y Grandoli
Mantenimiento
• 11:30 a 13:30: Hermanos Figueroa, Espinoza, Venezuela y Monseñor Rodríguez
Reemplazo de postes
ARROYO LEYES
• 9 a 13: RPN1, desde calle 6 hasta calle 128 (hacia ambos lado de la ruta)
Mantenimiento en media tensión
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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