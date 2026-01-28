Cortes programados por EPE para este miércoles

Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados para este miércoles 28 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe

28 de enero 2026 · 07:11hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, maniobras de reconfiguración, mantenimiento, reemplazo de conductores y reemplazo de postes y columnas, interrumpirá el servicio este miércoles 28 de enero en SANTA FE

• 6.30 a 8.30 en la zona de:

- Bustamante hasta manzana 1 (Alto Verde)

- avenida López y Planes entre Pasaje Irala y Domingo Silva.

• 7 a 10 en la zona de:

- Ituzaingó, bulevar Gálvez, Candioti y Alvear

- Marcial Candioti, Ituzaingó, Belgrano y Maipú.

• 7.30 a 11.30 en la zona: Castelli, Cassanello, San Lorenzo y 4 de Enero

• 8 a 9 en la zona:

- Facundo Quiroga, Espinosa, Europa y Alsina

- Facundo Quiroga, Ignacio Crespo, Arzeno y De La Salle

• 8 a 11 en la zona de:

- Ricardo Aldao, Llerena, Las Heras y Necochea

- Teniente Loza, Reutemann, Chaco y Sanabria

- Regis Martínez, Avellaneda, Vélez Sarsfield y Quintana

• 9 a 11 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Padilla, Luciano Torrent y 9 de Julio

• 10 a 12 en la zona:

- Padre Genesio, Belgrano, Candioti y Alberti

- Storni, 1 de mayo, Santa Cruz y 4 de Enero

• 11.30 a 13.30 en la zona: Hernandarias, Espora, Menchaca y Servando Bayo

• 12 a 14 en la zona: Aristóbulo del Valle, Larramendi, Juan del Campillo y San Jerónimo

EPE Santa Fe miércoles
