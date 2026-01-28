Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 28 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, maniobras de reconfiguración, mantenimiento, reemplazo de conductores y reemplazo de postes y columnas, i nterrumpirá el servicio este miércoles 28 de enero en SANTA FE

• 6.30 a 8.30 en la zona de:

- Bustamante hasta manzana 1 (Alto Verde)

- avenida López y Planes entre Pasaje Irala y Domingo Silva.

• 7 a 10 en la zona de:

- Ituzaingó, bulevar Gálvez, Candioti y Alvear

- Marcial Candioti, Ituzaingó, Belgrano y Maipú.

• 7.30 a 11.30 en la zona: Castelli, Cassanello, San Lorenzo y 4 de Enero

• 8 a 9 en la zona:

- Facundo Quiroga, Espinosa, Europa y Alsina

- Facundo Quiroga, Ignacio Crespo, Arzeno y De La Salle

• 8 a 11 en la zona de:

- Ricardo Aldao, Llerena, Las Heras y Necochea

- Teniente Loza, Reutemann, Chaco y Sanabria

- Regis Martínez, Avellaneda, Vélez Sarsfield y Quintana

• 9 a 11 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Padilla, Luciano Torrent y 9 de Julio

• 10 a 12 en la zona:

- Padre Genesio, Belgrano, Candioti y Alberti

- Storni, 1 de mayo, Santa Cruz y 4 de Enero

• 11.30 a 13.30 en la zona: Hernandarias, Espora, Menchaca y Servando Bayo

• 12 a 14 en la zona: Aristóbulo del Valle, Larramendi, Juan del Campillo y San Jerónimo

