La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, sistematización de subestación transformadora, reemplazo de conductores eléctricos, mantenimiento de subestación, reemplazo de columna de media tensión y reemplazo de postes y columnas interrumpirá el servicio este miércoles 11 de febrero en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 11 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7 a 9 en la zona de:
- Avellaneda, Ruperto Godoy, Alte Brown y Regis Martínez
- Avellaneda, Regis Martínez, Lavalle y Pedro Díaz Colodrero
• 7.30 a 9.30 en la zona de: Pedro Zenteno, Pedro Díaz Colodrero, 9 de Julio y Pedro Vittori
• 8 a 12 en la zona: Chaco, Teniente Loza, avenida Santa Fe y Reinares
SANTO TOMÉ
• 7 a 9 en la zona de:
- General López, Gaboto, Macia y San Juan
- Juan de Garay, 9 de Julio, Salta y Av. Mitre
• 8 a 11 en la zona de: avenida 7 de marzo, avenida Luján, Gaboto y Belgrano
• 8.30 a 11.30 en la zona: Llerena, Lavaisse, Arenales y Diagonal Santa Fe
• 9 a 12 en la zona: Gaboto, avenida 7 de Marzo, Salta y avenida Mitre
• 9 a 13 en la zona: Complejo habitacional Altos de la Ribera
