Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 11 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

11 de febrero 2026 · 06:34hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, sistematización de subestación transformadora, reemplazo de conductores eléctricos, mantenimiento de subestación, reemplazo de columna de media tensión y reemplazo de postes y columnas interrumpirá el servicio este miércoles 11 de febrero en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de:

- Avellaneda, Ruperto Godoy, Alte Brown y Regis Martínez

- Avellaneda, Regis Martínez, Lavalle y Pedro Díaz Colodrero

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Pedro Zenteno, Pedro Díaz Colodrero, 9 de Julio y Pedro Vittori

• 8 a 12 en la zona: Chaco, Teniente Loza, avenida Santa Fe y Reinares

SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de:

- General López, Gaboto, Macia y San Juan

- Juan de Garay, 9 de Julio, Salta y Av. Mitre

• 8 a 11 en la zona de: avenida 7 de marzo, avenida Luján, Gaboto y Belgrano

• 8.30 a 11.30 en la zona: Llerena, Lavaisse, Arenales y Diagonal Santa Fe

• 9 a 12 en la zona: Gaboto, avenida 7 de Marzo, Salta y avenida Mitre

• 9 a 13 en la zona: Complejo habitacional Altos de la Ribera

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
