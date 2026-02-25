La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este miércoles 25 de febrero en SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 25 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santo Tomé y Sauce Viejo
25 de febrero 2026 · 06:52hs
SANTO TOMÉ
• 8.30 a 11.30 en la zona de: Alberdi, Moreno, Balcarce y Crespo
SAUCE VIEJO
• 9 a 13 en la zona: Pensamientos, Fresnos, Curupíes y Estrella Federal
