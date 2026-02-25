Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 25 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santo Tomé y Sauce Viejo

25 de febrero 2026 · 06:52hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este miércoles 25 de febrero en SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Alberdi, Moreno, Balcarce y Crespo

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona: Pensamientos, Fresnos, Curupíes y Estrella Federal

EPE Santo Tomé Sauce Viejo
