Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 22 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

22 de agosto 2025 · 07:07hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y mantenimiento en red de media tensión, interrumpirá el servicio este viernes 22 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 9 a 13 en la zona de:

-Blas Parera, Larrea, Berutti y Crespo.

-RP N1, Quiloazas, Caburé y Guaraníes (Colastiné Norte)

• 11 a 13 en la zona de: Chaco, Río Negro, Menchaca y Diagonal Obligado

SANTO TOMÉ

• 13 a 16 en la zona de: 7 de marzo, Chacabuco, Centenario y Vélez Sarsfield

