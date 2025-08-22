La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y mantenimiento en red de media tensión, interrumpirá el servicio este viernes 22 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Corresponden al viernes 22 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
22 de agosto 2025 · 07:07hs
SANTA FE
• 9 a 13 en la zona de:
-Blas Parera, Larrea, Berutti y Crespo.
-RP N1, Quiloazas, Caburé y Guaraníes (Colastiné Norte)
• 11 a 13 en la zona de: Chaco, Río Negro, Menchaca y Diagonal Obligado
SANTO TOMÉ
• 13 a 16 en la zona de: 7 de marzo, Chacabuco, Centenario y Vélez Sarsfield
