Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 13 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, reemplazo de postes y columnas, mantenimiento, retiro de línea, despeje de electroductos y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este viernes 13 de febrero en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y SAUCE VIEJO

• 7.30 a 10.30 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Alberti, Estanislao Zeballos y 1° de Mayo

• 11 a 13 en la zona: French, Azcuénaga, Antonia Godoy y Riobamba

• 12 a 16 en la zona: Teniente Loza, Blas Parera, Formosa y 12 de Octubre

SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de: Chile, Necochea, Rivadavia y Centenario

• 9 a 12 en la zona de: Mauri, Mosconi, Lavalle y 1 de mayo

• 11.30 a 13.30 en la zona de: Almirante Brown, Gaboto, 4 de enero y Azcuénaga

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 11 a 13 en la zona de: RP1, Santa Rosa, Bonsembiante y Callejón Pintos

SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona de: Arenales, Uruguay, México y Colodrero

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso