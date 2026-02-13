Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 13 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Sauce Viejo

13 de febrero 2026 · 06:26hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, reemplazo de postes y columnas, mantenimiento, retiro de línea, despeje de electroductos y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este viernes 13 de febrero en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7.30 a 10.30 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Alberti, Estanislao Zeballos y 1° de Mayo

• 11 a 13 en la zona: French, Azcuénaga, Antonia Godoy y Riobamba

• 12 a 16 en la zona: Teniente Loza, Blas Parera, Formosa y 12 de Octubre

SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de: Chile, Necochea, Rivadavia y Centenario

• 9 a 12 en la zona de: Mauri, Mosconi, Lavalle y 1 de mayo

• 11.30 a 13.30 en la zona de: Almirante Brown, Gaboto, 4 de enero y Azcuénaga

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 11 a 13 en la zona de: RP1, Santa Rosa, Bonsembiante y Callejón Pintos

SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona de: Arenales, Uruguay, México y Colodrero

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón Sauce Viejo
