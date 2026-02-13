La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, reemplazo de postes y columnas, mantenimiento, retiro de línea, despeje de electroductos y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este viernes 13 de febrero en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este viernes
SANTA FE
• 7.30 a 10.30 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Alberti, Estanislao Zeballos y 1° de Mayo
• 11 a 13 en la zona: French, Azcuénaga, Antonia Godoy y Riobamba
• 12 a 16 en la zona: Teniente Loza, Blas Parera, Formosa y 12 de Octubre
SANTO TOMÉ
• 7 a 9 en la zona de: Chile, Necochea, Rivadavia y Centenario
• 9 a 12 en la zona de: Mauri, Mosconi, Lavalle y 1 de mayo
• 11.30 a 13.30 en la zona de: Almirante Brown, Gaboto, 4 de enero y Azcuénaga
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 11 a 13 en la zona de: RP1, Santa Rosa, Bonsembiante y Callejón Pintos
SAUCE VIEJO
• 8 a 12 en la zona de: Arenales, Uruguay, México y Colodrero
