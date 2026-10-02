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Presupuesto Universitario 2027: la UNL recibe a legisladores santafesinos para debatir el financiamiento

La reunión será este viernes en el Consejo Superior de la UNL. Las autoridades universitarias reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un incremento del 33,4% en las partidas para 2027

2 de octubre 2026 · 08:08hs
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En defensa de la universidad pública

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En defensa de la universidad pública

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) será sede este viernes 2 de octubre de una convocatoria a legisladores nacionales santafesinos para analizar el tratamiento del Presupuesto Universitario 2027 y plantear las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales.

El encuentro se realizará desde las 10 en el Consejo Superior de la UNL y estará encabezado por la rectora Laura Tarabella, junto a autoridades de distintas universidades, representantes de los gremios docentes y nodocentes y organizaciones estudiantiles.

También participarán Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Alejandro Toffolo, decano de la UTN Santa Fe; Oscar David, decano de la UTN Rafaela; y María Cecilia Gutiérrez, vicerrectora de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).

La convocatoria contará además con la presencia de representantes de ADUL, APUL y otros gremios universitarios, autoridades estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Federación Universitaria del Litoral (FUL), decanos y decanas, consejeros superiores y autoridades de la UNL.

El reclamo de la UNL por el financiamiento universitario

La actividad se realiza luego de que el Consejo Superior de la UNL aprobara en su sesión del jueves 24 de septiembre una declaración titulada “Defender las universidades, construir futuro”.

En el documento, la comunidad universitaria sostiene que “defender las universidades públicas y la ciencia nacional es construir futuro” y reclama que el presupuesto destinado a las universidades nacionales para 2027 se incremente un 33,4% respecto del proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

El Consejo Superior también cuestionó que la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos para atender la situación salarial de docentes y nodocentes, actualizar las becas estudiantiles y cubrir los gastos de funcionamiento, continúe sin ejecutarse.

Según plantea la declaración, la norma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por el Poder Legislativo mediante la insistencia parlamentaria.

La primera sesión del Consejo Superior de la UNL

La primera sesión del Consejo Superior de la UNL

Qué plantea la UNL para el Presupuesto 2027

Desde la UNL sostienen que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional no contempla las partidas necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario ni prevé la recuperación de las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico.

En contraposición, destacan que la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) busca garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y recuperar previsibilidad para el funcionamiento de las universidades nacionales.

El reclamo incluye recursos para sostener las actividades de enseñanza, investigación, extensión, vinculación, internacionalización y transferencia tecnológica que desarrollan las universidades públicas.

La declaración de la UNL también cita el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, al señalar que corresponde al Estado garantizar los recursos materiales y financieros necesarios para el funcionamiento de las instituciones universitarias.

La convocatoria a legisladores y la marcha universitaria

Durante el encuentro de este viernes, las autoridades universitarias y representantes de la comunidad educativa buscarán dialogar con los legisladores nacionales de Santa Fe sobre las partidas previstas para el sistema universitario en el Presupuesto 2027.

Entre los principales planteos se encuentra la necesidad de garantizar el funcionamiento de las instituciones y la recomposición de las becas estudiantiles para el próximo año.

Además, la UNL convocó a su comunidad y a la ciudadanía de la región a participar de la 5ª Marcha Universitaria, prevista para el 15 de octubre, en defensa de la educación pública y la ciencia nacional.

La declaración aprobada por el Consejo Superior sostiene que el financiamiento universitario resulta fundamental para sostener la educación superior, la formación de profesionales y el desarrollo científico y tecnológico del país.

Presupuesto Universitario UNL legisladores financiamiento
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