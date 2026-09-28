La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 28 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 28 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
28 de septiembre 2026 · 07:01hs
• 8 a 12: Boneo, Alberti, Estrada y Av. Peñaloza
Reemplazo de conductores eléctricos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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