La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 9 de octubre en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 9 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7 a 11: bulevar Gálvez, Dorrego, Sargento Cabral y Laprida
Maniobras de reconfiguración
• 7:30 a 9:30: Lavalle, Pedro de Vega, Vélez y Hernandarias
Retiro de línea
• 8 a 10: Mitre, Vieytes, Candioti y Risso
Retiro de línea
• 8 a 12:
- bulevar Gálvez, Alem, Laprida y Dorrego
Mantenimiento de Subestación
- teniente Loza, Las Tacuaritas, Chaco y Fray de Aroca
Reemplazo de Conductores
- avenida Peñaloza, Ayacucho, Zeballos y 4 de Enero
Reemplazo de postes
- Por calle Velocidad y Resistencia entre RN 168 y Las Talas
Mantenimiento
• 9 a 13:
- Beruti, Larrea, Rosas y Crespo
Reemplazo de Conductores
- Chaco, Menchaca, Mantovani y Peñaloza
Reemplazo de postes
SANTO TOMÉ
8 a 10:
- Laprade, Centenario, Libertad y Dorrego
- Laprade, Richieri, J. J. Paso y 3 de Febrero
Retiro de línea
• 8 a 11: Alberdi, López y Planes, Hipólito Irigoyen y Saavedra
Retiro de línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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