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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 9 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

9 de octubre 2026 · 07:54hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 9 de octubre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7 a 11: bulevar Gálvez, Dorrego, Sargento Cabral y Laprida

Maniobras de reconfiguración

• 7:30 a 9:30: Lavalle, Pedro de Vega, Vélez y Hernandarias

Retiro de línea

• 8 a 10: Mitre, Vieytes, Candioti y Risso

Retiro de línea

• 8 a 12:

- bulevar Gálvez, Alem, Laprida y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

- teniente Loza, Las Tacuaritas, Chaco y Fray de Aroca

Reemplazo de Conductores

- avenida Peñaloza, Ayacucho, Zeballos y 4 de Enero

Reemplazo de postes

- Por calle Velocidad y Resistencia entre RN 168 y Las Talas

Mantenimiento

• 9 a 13:

- Beruti, Larrea, Rosas y Crespo

Reemplazo de Conductores

- Chaco, Menchaca, Mantovani y Peñaloza

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

8 a 10:

- Laprade, Centenario, Libertad y Dorrego

- Laprade, Richieri, J. J. Paso y 3 de Febrero

Retiro de línea

• 8 a 11: Alberdi, López y Planes, Hipólito Irigoyen y Saavedra

Retiro de línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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