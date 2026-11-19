La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 19 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 19 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
19 de noviembre 2026 · 07:07hs
• 8 a 12: avenida Circunvalación, Estrada, Salta y La Rioja
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso