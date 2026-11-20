La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 20 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 20 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 12: Crespo, Suipacha, 1° de Mayo y Urquiza
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 12:
- T. Lubary, Chapeaurouge, Libertad y Juramento
- Remedios de Escalada de San Martín, T. Lubary, Libertad y Juramento
Mantenimiento Línea Aérea de Media Tensión
SAUCE VIEJO
• 8 a 12: Calle 10, Calle 8, Córdoba y Centenario
Mantenimiento Línea Aérea de Media Tensión
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso