Cortes programados para este viernes 20 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 20 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 8 a 12: Crespo, Suipacha, 1° de Mayo y Urquiza

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12:

- T. Lubary, Chapeaurouge, Libertad y Juramento

- Remedios de Escalada de San Martín, T. Lubary, Libertad y Juramento

Mantenimiento Línea Aérea de Media Tensión

SAUCE VIEJO

• 8 a 12: Calle 10, Calle 8, Córdoba y Centenario

Mantenimiento Línea Aérea de Media Tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso