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Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Federico Lértora dejó atrás una molestia en los aductores y podría estar a disposición de Ezequiel Medrán en Colón para visitar a Los Andes.

29 de abril 2026 · 16:42hs
Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Prensa Colón

En Colón, una de las principales noticias de la semana tiene nombre propio: Federico Lértora. El mediocampista, que encendió las alarmas el pasado fin de semana ante Godoy Cruz, evoluciona favorablemente y se perfila para ser parte del equipo que visitará a Los Andes el sábado a las 15.30 en el estadio Eduardo Gallardón.

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Lértora había sido reemplazado a los 30 minutos del segundo tiempo con visibles signos de dolor en la zona de los aductores. Luego del encuentro, el propio jugador habló de una “carga”, y los estudios médicos confirmaron ese diagnóstico: no hubo lesión, aunque sí una molestia que obligó a bajar las cargas en el inicio de la semana.

De la precaución al optimismo con Lértora en Colón

Durante los primeros dos días, el volante trabajó de manera diferenciada, en un esquema de recuperación progresiva. Sin embargo, este miércoles dio un paso clave al entrenarse a la par del grupo, lo que generó un marcado optimismo en el cuerpo técnico.

Colón Godoy Cruz Federico Lértora
Federico L&eacute;rtora es clave para lo que pretende Ezequiel Medr&aacute;n en Col&oacute;n.

Federico Lértora es clave para lo que pretende Ezequiel Medrán en Colón.

En un contexto donde el equipo necesita certezas, la posible presencia de Lértora aparece como una pieza fundamental para sostener el equilibrio en la mitad de la cancha.

La importancia del ex Belgrano también se potencia por las bajas confirmadas. Matías Muñoz deberá cumplir otra fecha de suspensión, mientras que Matías Godoy no estará disponible tras su expulsión ante Godoy Cruz.

En ese escenario, Medrán necesita rearmar el equipo y contar con Lértora podría simplificar varias decisiones tácticas.

Las alternativas en caso de ausencia

Si finalmente el mediocampista no llega en condiciones, el DT maneja distintas opciones. Una de ellas es el ingreso del paraguayo Sebastián Olmedo para ocupar ese sector. Otra posibilidad es modificar el esquema, con un reajuste en la estructura del mediocampo.

Además, se perfilan otros cambios en el once: Mauro Peinipil podría ingresar por Emanuel Beltrán, Leandro Allende por Facundo Castet y Julián Marcioni por el suspendido Godoy.

La práctica que define todo en Colón

La última palabra la tendrá el entrenamiento futbolístico de este jueves en el estadio Brigadier López, donde Medrán terminará de delinear el equipo.

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Allí se sabrá si Lértora está en condiciones de ser titular en un partido clave para Colón, que necesita volver a la victoria y recuperar terreno en la Zona A.

Por ahora, la señal es clara: el volante responde… y en el Sabalero se ilusionan.

Colón Lértora Los Andes
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