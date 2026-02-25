Uno Santa Fe | Ovación | AFA

¿Se estira el paro? AFA evalúa frenar tres fechas más

Cristian Malaspina habría sondeado a dirigentes para extender la medida a las jornadas 9, 10 y 11, a la espera de una resolución judicial clave para la AFA.

25 de febrero 2026 · 18:24hs
En un escenario de máxima tensión institucional, Cristian Malaspina comenzó a consultar a distintos dirigentes sobre la posibilidad de extender el paro del fútbol argentino hasta tres fechas más, mientras el comité ejecutivo aguarda una definición judicial que podría alterar el mapa dirigencial.

La estrategia en discusión

La versión fue difundida por el periodista Jonatan Viale en Radio Rivadavia, donde aseguró que el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino analiza ampliar la medida a las fechas 9, 10 y 11 del calendario.

Según trascendió, la continuidad del cese de actividades dependerá en gran medida de lo que resuelva el juez interviniente en la causa que involucra a integrantes de la cúpula dirigencial. En off, un directivo deslizó que una eventual decisión adversa podría endurecer la postura y profundizar el conflicto.

Impacto deportivo y contractual

Una extensión del paro no solo alteraría la planificación deportiva de los clubes, sino también el andamiaje contractual vinculado a derechos de televisión, sponsors y logística. La suspensión de tres jornadas implicaría reprogramaciones complejas en un calendario ya comprimido, con riesgos de superposición y desgaste físico para los planteles.

Además, el eventual freno alcanzaría un duelo de alto voltaje programado para la fecha 10: el cruce entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro en La Bombonera, un clásico que no se disputa desde agosto de 2024 por Liga Profesional.

Expectativa judicial

Mientras los dirigentes intercambian posturas, la decisión final parece atada al frente judicial. El fallo podría funcionar como detonante o como punto de descompresión en una crisis que ya excede lo deportivo y se instaló de lleno en el plano político-institucional.

Por ahora, el fútbol argentino permanece en estado de incertidumbre, con un calendario en suspenso y la conducción evaluando hasta dónde tensar la cuerda.

