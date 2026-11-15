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El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y llegó a los 5,75 metros en el puerto local

La medición de Prefectura Naval Argentina de este domingo después del mediodía, registró otros tres centímetros de suba y superó por 5 centímetros el nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.

15 de noviembre 2026 · 10:24hs
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El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y llegó a los 5

El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y llegó a los 5,75 metros en el puerto local

El río Paraná continúa en ascenso frente a la ciudad de Santa Fe y este domingo después del mediodía llegó a los 5,75 metros en el puerto local, superando el nivel de evacuación establecido en 5,70 metros. El dato fue confirmado por la Prefectura Naval Argentina en su registro de las 12, que mostró un incremento de tres centímetros respecto de la medición anterior, realizada a las 9, cuando el hidrómetro marcó 5,72 metros.

De esta manera, el Paraná se ubica cinco centímetros por encima del nivel de evacuación y 45 centímetros por encima del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros.

La nueva marca profundiza la preocupación en los sectores ribereños y en las zonas más vulnerables de la capital provincial. El sábado a las 18, el río había alcanzado los 5,67 metros.

La asistencia a las familias afectadas

En paralelo al avance del agua, la Municipalidad de Santa Fe mantiene e intensifica los operativos de emergencia hídrica, con tareas de traslado de vecinos, asistencia sanitaria, entrega de provisiones y monitoreo del sistema de defensas.

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En Alto Verde, el Centro de Asistencia Integral Nº 1 registraba 202 personas alojadas, pertenecientes a 62 familias. Del total, 112 eran mayores de edad y 90 menores. También continuaba la construcción de nuevos módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento de quienes debieron dejar sus viviendas.

El operativo cuenta con la colaboración del Ejército Argentino, que incorporó vehículos anfibios para facilitar el traslado de personas en sectores anegados y de difícil acceso. En el paraje La Boca, además, se realizaron trabajos de colocación de bolsas de arena para reforzar la protección de los sectores más expuestos.

En Colastiné Sur, los equipos municipales mantienen la asistencia y la distribución de provisiones mediante embarcaciones para las familias que todavía permanecen en sus casas. También fue acondicionado un terreno para alojar preventivamente a vecinos que eventualmente necesiten ser trasladados.

Crecida del Paraná en Santa Fe: qué significa superar el nivel de alerta y cuándo se evacúa

A la vez, se realizan tareas de monitoreo y refuerzo del sistema de defensas hídricas, las estaciones de bombeo y los sectores considerados más vulnerables. Entre los trabajos informados se encuentran el cierre de compuertas en Varadero Sarsotti y barrio El Pozo.

El Paraná podría mantenerse alto hasta enero de 2027

El escenario de la crecida no se limita a los próximos días. El ingeniero Juan Borus, integrante del Instituto Nacional del Agua (INA), advirtió que Santa Fe podría tener niveles elevados del Paraná durante todo el verano y hasta enero de 2027.

En una entrevista con Radio UNO, el especialista explicó que el río atraviesa el momento culminante de la crecida y que está descargando frente a Santa Fe con la mayor intensidad de todo el proceso. Las estimaciones del organismo anticipaban que entre el domingo y el martes podría oscilar alrededor de los 5,70 metros.

Sin embargo, Borus remarcó que no se espera un descenso rápido. La masa de agua acumulada en el valle fluvial demandará tiempo para completar su recorrido hacia el tramo inferior del río. Por eso, estimó que la ciudad podría ingresar a diciembre con alturas todavía muy superiores a los valores normales, aunque con una tendencia descendente leve.

"Vamos a estar todo el verano hablando prácticamente de niveles por encima de lo normal", sostuvo el ingeniero.

Otro factor que podría demorar la normalización son las precipitaciones. Según explicó Borus, los pronósticos contemplaban lluvias por encima de los valores habituales durante noviembre, diciembre y enero en la región del Litoral. Nuevos eventos sobre la cuenca del Paraná podrían aportar más volumen de agua y retrasar el descenso.

Así, con el río en el nivel de evacuación, Santa Fe enfrenta una etapa de especial atención que podría extenderse durante las próximas semanas.

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