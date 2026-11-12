De los cinco metros a los 5,70: cómo cambió el pronóstico del INA sobre el río Paraná en Santa Fe

Las primeras estimaciones indicaban que el río no superaría los cinco metros frente a la capital provincial. Juan Borus explicó qué factores generaron incertidumbre y qué variables se monitorean para anticipar la evolución de la crecida.

La altura del río Paraná frente a Santa Fe superó las previsiones iniciales de cinco metros.

La crecida del río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe superó las previsiones iniciales que indicaban que la altura no alcanzaría los cinco metros. El avance del fenómeno y un mejor ajuste de la masa de agua que ingresó a la región obligaron a modificar las estimaciones. Así lo explicó el ingeniero Juan Borus, integrante del Instituto Nacional del Agua (INA).

El especialista señaló que las primeras proyecciones estaban atravesadas por distintas incertidumbres vinculadas al comportamiento del valle fluvial, especialmente por las condiciones que habían dejado las bajantes extraordinarias registradas entre 2020 y 2023 .

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"Lo que vale es un mejor ajuste de la masa de agua que entró en nuestra región, que entró al valle fluvial y esa masa de agua da lugar a un sostenimiento de la tendencia ascendente", explicó Borus al referirse a los motivos que llevaron a revisar los pronósticos.

Según detalló, a medida que avanzó el proceso de crecida se fueron despejando algunas de las dudas que existían sobre la respuesta del sistema fluvial. Actualmente, el principal interrogante ya no está puesto en cómo ingresaría el agua al valle, sino en cuánto tiempo demandará su descarga hacia el tramo inferior del río.

Las bajantes anteriores generaron incertidumbre sobre el comportamiento del río

Uno de los aspectos centrales que mencionó Borus, durante una entrevista en Mañana UNO, por Radio UNO 106.3, fue la influencia de las bajantes extraordinarias que afectaron al Paraná entre 2020 y 2023. Ese período modificó las condiciones del valle fluvial y generó interrogantes sobre cómo respondería ante el ingreso de una nueva y significativa masa de agua.

El ingeniero explicó que esa era una de las principales incertidumbres al momento de elaborar las primeras proyecciones. Sin embargo, con el avance de la crecida quedó en evidencia que el valle fluvial fue ocupado por el agua y que ahora el proceso se encuentra en una etapa de descarga.

De esta manera, las previsiones iniciales quedaron superadas por una evolución del fenómeno que pudo precisarse mejor a medida que avanzó la creciente.

Qué factores analiza el INA para anticipar la evolución del Paraná

Borus explicó que el seguimiento del río requiere analizar distintas variables de toda la cuenca, ya que el comportamiento del Paraná frente a Santa Fe depende de múltiples factores que pueden modificar el volumen y los tiempos de llegada del agua.

Entre los elementos que monitorea el INA mencionó:

El estado de las represas ubicadas en la alta cuenca del Paraná.

ubicadas en la alta cuenca del Paraná. Las condiciones de los suelos en la mitad sur de la alta cuenca.

La evolución de las precipitaciones en la cuenca del río Iguazú.

El comportamiento del caudal en las Cataratas del Iguazú.

La permanencia de niveles elevados en puntos de referencia como Puerto Guazú.

El especialista remarcó que todas estas variables son consideradas para estimar la evolución del caudal que finalmente llega a la capital santafesina.

Sin embargo, advirtió que las estadísticas y las comparaciones con episodios anteriores no alcanzan por sí solas para anticipar el comportamiento de una nueva crecida.

Por qué no alcanza con comparar la crecida actual con las anteriores

Consultado sobre los antecedentes históricos que pueden servir como referencia, Borus mencionó las crecidas de 2015 y 2016, que presentaron alturas comparables en algunos aspectos.

No obstante, aclaró que cada escenario tiene características propias y que las estadísticas deben utilizarse como herramientas informativas e ilustrativas, pero no como una base exclusiva para elaborar pronósticos.

"Cada escenario que se presenta es un traje a medida", sostuvo.

En ese sentido, explicó que el seguimiento técnico requiere identificar similitudes y diferencias con respecto a situaciones anteriores, pero también analizar cómo responde cada sector de la cuenca durante el desarrollo del fenómeno.

El nuevo desafío: cuánto tardará en bajar el Paraná

Con las principales incertidumbres sobre el ingreso del agua al valle fluvial ya despejadas, el interrogante central pasa por los tiempos de descarga de la masa de agua acumulada.

Borus explicó que el Paraná atraviesa actualmente el momento culminante de la crecida y que alcanzará el nivel de evacuación durante el fin de semana, con una altura estimada cercana a los 5,70 metros entre el domingo y el martes.

Además, advirtió que el descenso no será rápido y que Santa Fe podría mantener niveles superiores a los normales durante todo el verano, incluso hasta enero de 2027.

A esto se suma la posibilidad de nuevas precipitaciones sobre la cuenca del Paraná y el Litoral, que podrían aportar más agua y prolongar el período de niveles elevados.