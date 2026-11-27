El nivel descendió un centímetro en el Puerto de Santa Fe y se mantiene en el umbral de alerta. Continúan alojadas 315 personas en los centros de asistencia y avanzan los operativos de prevención, asistencia y ampliación de módulos habitacionales.

Río Paraná. El nivel descendió a 5,68 metros, manteniéndose en umbral de alerta en el Puerto de Santa Fe.

El río Paraná registró un nuevo descenso en la ciudad de Santa Fe y alcanzó los 5,68 metros en el Puerto local a las 12 de este viernes, según los datos de Prefectura Naval Argentina. La marca representa una baja de un centímetro respecto de la medición anterior y se ubica en el nivel de alerta. En tanto, el río Salado registró 2,77 metros en Recreo.

En el marco del operativo por la crecida, la Municipalidad informó que permanecen alojadas 315 personas en los dos Centros de Asistencia Integral (CAI) habilitados. Durante la jornada no se registraron nuevos ingresos y los equipos municipales continúan acompañando tanto a las familias evacuadas como a quienes decidieron permanecer en sus viviendas.

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315 personas alojadas en los centros de asistencia

En Alto Verde, el Centro de Asistencia Integral N° 1 alberga a 285 personas, distribuidas en 84 familias: 172 adultos y 113 menores. Por su parte, el dispositivo N° 2 de Colastiné Sur recibe a 30 personas, correspondientes a 11 familias, entre ellas 19 mayores y 11 menores.

En total, los dos espacios reúnen a 191 adultos y 124 menores. Allí se mantiene la atención sanitaria, educativa y social, con la participación de distintas organizaciones y áreas municipales y provinciales.

Durante este jueves, equipos de salud realizaron relevamientos médicos y tareas de profilaxis en la Vuelta del Paraguayo. Además, la Cruz Roja distribuyó kits de higiene en los centros de asistencia y entre familias de la zona del Club Caza y Pesca. En Colastiné Sur, la ONG Corazón Azul continúa con un puesto sanitario y recorridas en lancha.

También siguen los operativos de acompañamiento a los vecinos que permanecen en sus casas, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Las Flores y embarcaciones del Ministerio de Ambiente provincial.

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Avanza la instalación de nuevos módulos habitacionales

En paralelo, se intensifican los trabajos para ampliar la capacidad de alojamiento. En el Centro de Asistencia Integral N° 3 continúan las tareas de preparación del terreno y la infraestructura para instalar, en una primera etapa, 40 módulos habitacionales de TECHO. En Alto Verde, otros 10 módulos se encuentran en la etapa final de instalación.

Por otra parte, la Municipalidad finalizó la colocación de semáforos en el puente que conecta Alto Verde con el paraje La Boca, que quedó como única vía de acceso vehicular debido al anegamiento del camino principal.

El sistema permitirá ordenar la circulación alternada en un tramo de aproximadamente 650 metros. Luego de las pruebas correspondientes, funcionará durante las 24 horas.

Continúan los trabajos de prevención hídrica

Las tareas preventivas también se mantienen sobre el sistema de protección hídrica de la ciudad, con 35 puntos de operación activos entre estaciones de bombeo y compuertas.

En Colastiné Sur se realizaron trabajos de desmalezado y cuneteo, mientras se prepara la instalación de cuatro equipos de bombeo adicionales: dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera.

En Alto Verde continúan las tareas de bolseo en La Boca y, en Colastiné Sur, se refuerzan las defensas en el sector de la alcantarilla del acceso al barrio.

Finalmente, las autoridades solicitaron a la población circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y evitar transitar por sectores anegados. Para solicitar asistencia o realizar consultas, permanece habilitada la línea gratuita 0800-777-5000.